Seduc qualifica educadores para fortalecer estratégias de alfabetização na idade certa

Fortalecer estratégias para alfabetização de crianças na idade certa é um compromisso para a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) que, por meio do Programa Alfabetiza Pará, realiza mais uma formação para os educadores que atuam como lideranças pedagógicas nos municípios. A formação do módulo II, realizada de forma presencial nos polos de Belém, Castanhal, Marabá e Santarém, nesta terça-feira (29), reuniu mais de 250 formadores de coordenação pedagógica e teve foco na liderança pedagógica com fundamentos teóricos e práticos para uma gestão eficaz.

“Este é o módulo 2 da formação e é muito importante porque cada coordenador, formador de coordenação pedagógica, vai voltar para o seu espaço e multiplicar essa formação. Aqui eles aprendem, absorvem esse conhecimento e levam para os municípios. Toda a pauta do módulo 2 é pensando na intervenção pedagógica do professor em sala de aula, seja em níveis de escrita, alfabetização e uso desses instrumentos, na relação entre a organização do trabalho pedagógico e o caráter mediador da atuação do coordenador enquanto liderança pedagógica, ou nas estratégias para mobilizar e engajar equipes pedagógicas no fortalecimento das práticas de alfabetização e do letramento”, explica Maura Fonseca, coordenadora de Anos Iniciais da Seduc.

A professora Jandira Claudia, da Diretoria Regional de Ensino (DRE) Belém 3, avalia que a formação é fundamental para a qualidade do ensino e alfabetização dos estudantes. “Essa formação é muito importante para o desenvolvimento das atividades que fazemos na DRE porque nos dá embasamentos teóricos e práticos para que possamos desenvolver um bom trabalho dentro das diretrizes do programa, que é alfabetizar todos os alunos até o segundo ano do ensino fundamental. Então esse tipo de iniciativa faz muita diferença, sim, com certeza”, diz.

Para a professora Lurdelene Corrêa, formadora da frente de gestão em Soure, no Marajó, essa mobilização fortalece as estratégias desenvolvidas dentro do Programa Alfabetiza Pará e potencializa a educação pública paraense.

“Esse é o segundo módulo para os coordenadores pedagógicos de formação do Alfabetiza Pará e é de grande importância para que tanto eles como os diretores de escolas estejam realmente engajados nessa liderança, para fazer parte do programa e incentivar a participação da comunidade também. Hoje a gente chama o diretor de ‘diretor alfabetizador’ e o ‘coordenador alfabetizador’, que é justamente para dar esse suporte aos professores e para que a gente consiga atingir a meta de alfabetizar essas crianças até os sete anos”, afirmou a educadora.

Alfabetiza Pará

A Seduc lançou, em janeiro de 2023, o Programa “Alfabetiza Pará” que, em regime de colaboração, auxilia os municípios paraenses no desenvolvimento dos estudantes no período de alfabetização. Como parte das ações, o Programa já avaliou a fluência leitora e escrita em municípios que já aderiram à iniciativa, e distribui, continuamente, material didático para as redes municipais.

Em 2024, o Pará mais que dobrou o número de crianças leitoras. Na primeira avaliação censitária de alfabetização, apresentada pelo Governo Federal em maio do ano passado, o Ministério da Educação (MEC) apresentou os avanços expressivos que o Pará alcançou na Educação Básica. Em menos de seis meses, o Estado cumpriu a meta de alfabetização traçada para 2024, que era de 37%, e foi além, alcançando 48%.

Com esse crescimento, o Pará figurou entre os seis estados que mais evoluíram positivamente os índices de alfabetização em relação a 2019, período anterior à pandemia de Covid-19. Por este trabalho, o Programa conquistou ouro no "Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização", do MEC.