No Dia Nacional da Alfabetização, Pará destaca meta de quase 60% de crianças alfabetizadas para 2025

No Dia Nacional da Alfabetização, celebrado nesta quinta-feira (14/11), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) destaca os resultados do programa Alfabetiza Pará, uma iniciativa lançada em 2023 com o objetivo de garantir que mais crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Em pouco mais de um ano, o programa já mostra avanços expressivos. Para 2024, a meta é alcançar 54% de crianças alfabetizadas. A avaliação que medirá esse índice será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, englobando alunos do segundo ano do ensino fundamental de toda a rede pública. Em 2025, a meta é chegar a 59%, fortalecendo a alfabetização com novos materiais didáticos desenvolvidos especificamente para o contexto paraense.

A coordenadora do programa, Gabriela Bonfim, detalha como a parceria entre o Estado e os municípios vêm transformando o cenário da alfabetização paraense. Ela explica que, historicamente, o Pará enfrentava grandes desafios em alfabetização, com índices baixos que impactavam a formação dos estudantes.

Segundo a coordenadora, até 2016, apenas 25% das crianças eram alfabetizadas na idade certa. Com a pandemia de covid-19, o cenário se agravou ainda mais, e os índices permaneceram estagnados. A partir de 2023, o Governo do Pará decidiu colocar a alfabetização como prioridade e lançou o programa Alfabetiza Pará, promovendo a distribuição de materiais didáticos, a formação continuada de professores e a aplicação de avaliações regulares. “Quando a gente olha para os resultados de 2023 e 2024, vemos um avanço significativo. O Pará, que ocupava a 23ª posição no ranking nacional de alfabetização, subiu para o 17º lugar”, afirma Gabriela Bonfim.

Resultados expressivos em pouco tempo

O programa Alfabetiza Pará obteve resultados expressivos em um curto período, com um aumento significativo no número de crianças leitoras. Em apenas seis meses, a porcentagem de crianças alfabetizadas mais que dobrou, passando de 21% para 47%, conforme a Avaliação de Fluência Leitora. Em junho de 2024, um relatório técnico do Governo Federal revelou que o Estado do Pará já havia superado a meta de alfabetização do MEC para 2024, atingindo 48% das crianças alfabetizadas, superando os 37% exigidos.

Para 2024, a meta é ambiciosa: alcançar 54% de crianças alfabetizadas. A avaliação que medirá esse índice será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, englobando alunos do segundo ano do ensino fundamental de toda a rede pública. Em 2025, a meta é chegar a 59%, fortalecendo a alfabetização com novos materiais didáticos desenvolvidos especificamente para o contexto paraense.

Para 2025, a produção de materiais didáticas que aproximam os estudantes da realidade local é uma prioridade. “Esses novos materiais são elaborados por autores locais e trazem temas culturais do Pará, o que ajuda a criar uma conexão maior com os alunos e facilita o processo de aprendizagem”, detalha Gabriela.

A coordenadora do programa também destacou a importância da equidade nas ações do Alfabetiza Pará, com foco especial em territórios prioritários, onde o desempenho ainda está abaixo da média. Para esses locais, a Seduc desenvolveu um plano de formação específico, buscando apoiar as escolas com maior necessidade e garantir que o avanço seja equilibrado em todas as regiões do Estado. “Não queremos apenas melhorar a média dos índices de alfabetização. Queremos que cada escola, cada aluno, tenha condições de avançar. Esse é um compromisso de promover a equidade educacional em toda a rede”, afirma Gabriela.

Além disso, em 2024, a campanha “Bora Alfabetizar” foi lançada para intensificar o foco na alfabetização. As escolas foram orientadas a priorizar essa etapa como fundamental no desenvolvimento dos alunos. Gabriela destaca que, em muitos municípios, as redes municipais também aderiram à campanha, intensificando o trabalho para consolidar a alfabetização em 2024. “Focamos na alfabetização antes de tentar avançar em outras competências. A partir dessa base, os alunos poderão progredir de forma consistente”, finaliza.

Dia para celebrar

Com o Dia Nacional da Alfabetização, o Pará celebra não apenas os avanços já alcançados, mas o caminho traçado para garantir que cada vez mais crianças tenham acesso à educação de qualidade e consigam ler e escrever na idade certa.

Os resultados alcançados pelo programa Alfabetiza Pará são motivo de orgulho para o governo estadual, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Com a continuidade das ações previstas para os próximos anos, como a aplicação de avaliações periódicas e a formação contínua de professores, a expectativa é de que o Estado avance ainda mais. Em 2025, a meta de 59% de crianças alfabetizadas será um novo desafio, mas o compromisso com a educação de qualidade permanece inabalável.

A Seduc também enfatizou que o acompanhamento de cada estudante é fundamental para que nenhum aluno fique para trás. O programa tem como base a colaboração entre o Estado e os municípios para garantir que as escolas mais carentes recebam o suporte necessário. “Acreditamos que a colaboração constante com os municípios é um dos fatores principais para o sucesso do programa. Juntos, podemos proporcionar uma educação mais igualitária e eficiente para todas as crianças do Pará”, afirma Gabriela.

Além do impacto nas crianças, o programa Alfabetiza Pará também promove a valorização dos educadores. Em 2024, a formação continuada de professores tem sido um pilar central para garantir que eles estejam cada vez mais preparados para atender às necessidades de seus alunos. “A formação dos nossos educadores é essencial para que eles possam aplicar as metodologias mais eficazes no processo de alfabetização”, ressalta Gabriela.

Com o avanço do programa e as metas definidas para os próximos anos, a Seduc afirma que o Pará está no caminho certo para se consolidar como referência nacional em alfabetização na idade certa. A Secretaria acrescenta que os resultados positivos reforçam que é possível transformar a realidade educacional por meio de ações coordenadas, planejamento estratégico e, acima de tudo, um compromisso genuíno com o futuro das crianças.