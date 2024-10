No Pará, mais de 84% dos indígenas de 15 anos ou mais estão alfabetizados

No Pará, a taxa de alfabetização da população indígena com 15 anos ou mais atingiu 84,74%, totalizando 43.729 pessoas alfabetizadas. Dentre elas, 23.278 vivem em terras indígenas, sendo 11.987 homens e 11.291 mulheres. Esses dados são do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira (04) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O censo também apresentou informações sobre registros de nascimento e envelhecimento da população indígena do estado.

O Coordenador Técnico do Censo 2022, Luiz Cláudio Martins, explicou que esses dados apontam a necessidade e avanço da alfabetização da população indígena. "O dado aponta que a diferença é muito marcante entre a população indígena e a população geral. São necessárias políticas públicas voltadas para a educação dessa população. É necessária a presença de escolas dentro dos territórios indígenas principalmente, e que essas escolas tenham professores tanto indígenas, quanto não indígenas, que possam alfabetizar essa população", diz.

Ainda segundo Luiz Cláudio, a população indígena está cada vez mais inserida no contexto das regiões, do estado como um todo, no Brasil e até nível internacional. "É fundamental que essa população se escolarize cada vez mais" avalia. O coordenador técnico, também faz a comparação do Censo 2010 para o Censo 2022 e ressalta que houve um avanço da alfabetização da população indígena.

Registro de nascimento

Quanto ao registro de nascimento, o Censo 2022 constatou que de 12.246 crianças indígenas de até 5 anos de idade, que residem no estado, 11.649 (95,12% do total) tinham registro de nascimento. Deste percentual, 10.830 mil foram registradas em cartório e 819 por meio de Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani). O percentual de crianças indígenas com registro de nascimento ficou abaixo do percentual geral da população do Pará na mesma faixa etária que foi de 98,22%.

A pesquisa revelou que 503 crianças indígenas não tinham registro de nascimento, o que representa 4,11% desse grupo, em comparação com apenas 1,54% da população total do Pará. Além disso, os responsáveis por 53 dessas crianças (0,43%) afirmaram não saber se seus filhos estavam registrados, enquanto outros 41 (0,33%) não forneceram informação sobre a existência de registro de nascimento.

Jovens e idosos

O índice de envelhecimento do total da população paraense foi de 29,6 ou seja, existem 29,6 pessoas idosas para cada grupo de 100 pessoas com idades de 0 a 14 anos, Já o índice de envelhecimento só da população indígena no Pará ficou em 21,31.

Em relação à idade mediana, a população paraense tem idade mediana de 29 anos, enquanto na população indígena paraense a idade mediana foi de 21 anos. Essa é a idade que separa a metade mais jovem da metade mais velha da população.

Em relação ao sexo, a quantidade de homens para cada grupo de 100 mulheres (dentro de uma determinada população), a população do Pará foi de 99,6, enquanto a população indígena paraense possui 99,8 homens para cada 100 mulheres.