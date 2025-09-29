Capa Jornal Amazônia
Morre Marquinho PQD, sambista e parceiro de Arlindo Cruz, aos 66 anos

O compositor estava internado há alguns dias. A causa da morte não foi divulgada pela família

Estadão Conteúdo
fonte

Marquinho PQD (Reprodução/ Instagram @marquinhopdq.oficial)

O cantor e compositor Marcos de Souza Nunes, mais conhecido como Marquinho PQD, morreu na manhã desta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro. O sambista, que foi parceiro de Arlindo Cruz, tinha 66 anos. No seu perfil oficial, a equipe de Marquinho PQD disse que ele estava internado há alguns dias, mas não divulgou a causa da morte.

O início da carreira de PQD foi em 1983, quando o grupo Fundo de Quintal gravou Fase de Amor, composto por ele em parceria com Chiquinho e Fernando Piolho. A sua segunda composição a ser gravada foi Coração Feliz, que ficou conhecida na voz de Beth Carvalho.

Ao longo de mais de 40 anos de carreira, Marquinho PQD se consolidou como um grande compositor do samba, com mais de 400 músicas, 100 delas feitas em parceria com Arlindo Cruz, que morreu em agosto passado. Desta união, surgiram sambas como Pedras no Caminho, Silêncio no Olhar e Quem Sabe de Mim Sou Eu, todas gravadas por Arlindo.

Além do grupo Fundo de Quintal, Beth Carvalho e Arlindo Cruz, outros grandes bambas do samba interpretaram canções compostas por Marquinho PQD, como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Jovelina Pérola Negra, Roberto Ribeiro, Agepê, Alcione, Grupo Molejo, Exaltasamba e Grupo Pixote.

Ele foi ainda o compositor de sambas-enredos para a Mocidade Independente de Padre Miguel, que exaltou o legado do sambista nas redes sociais.

.
