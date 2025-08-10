Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Corpo de Arlindo Cruz é sepultado no Rio por amigos e personalidades do samba

O velório do sambista, neste sábado, 9, contou também com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Estadão Conteúdo
fonte

O artista enfrentou graves sequelas por conta de um acidente vascular cerebral que sofreu em 2017. (Foto: Reprodução)

O corpo de Arlindo Cruz foi sepultado em cerimônia neste domingo, 10, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap, no Rio, na presença de amigos, familiares e personalidades do samba e das artes, como Diogo Nogueira e Hélio de la Peña. O sambista morreu na sexta-feira, aos 66 anos, em decorrência das complicações de um AVC sofrido em 2017.

Antes do sepultamento, o corpo do sambista foi velado na quadra do Império Serrano, na Zona Oeste do Rio, ao estilo "gurufim" - com samba e memória (leia mais abaixo). Segundo o site GShow, do Grupo Globo, o corpo do sambista foi levado ao cemitério neste domingo em um caminhão do Corpo dos Bombeiros, em cortejo acompanhado por fãs do artista.

Os filhos do sambista, Arlindinho e Flora Cruz, e a viúva dele, Babi Cruz, se emocionaram na despedida. Várias coroas de flores foram enviadas por artistas, escolas de samba, amigos e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

VEJA MAIS

image Corpo de Arlindo Cruz será velado na quadra da Escola de Samba Império Serrano neste sábado (9)
No primeiro momento, a cerimônia será para familiares e amigos mais próximos. Em seguida, o velório será aberto para que fãs possam se despedir do cantor

image O que é gurufim? Conheça o ritual de despedida escolhido para o velório de Arlindo Cruz
Ritual de origem africana mistura música e homenagem no adeus ao cantor, neste sábado (9/8), na quadra do Império Serrano, no Rio de Janeiro.

Em mensagem postada nas redes sociais, Lula lamentou a morte e disse que Arlindo foi um dos compositores e artistas mais talentosos e respeitados do Brasil.

"Em essência, o Sambista Perfeito. Arlindo nos deixa um legado de talento, poesia e generosidade, que ficará para sempre na nossa memória. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram tocados por sua arte", afirmou o presidente.

O velório do sambista, neste sábado, 9, contou também com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Arlindo Cruz morreu na sexta-feira, 8, aos 66 anos, no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde maio por complicações de uma pneumonia. Em 2017, Arlindo sofreu um AVC e desde então passou por longos períodos de internação.

O que é o 'gurufim'?

No "gurufim", os familiares e os amigos bebem e cantam para espantar a dor e garantir a partida tranquila do poeta que se foi. A prática é uma tradição ancestral da cultura africana, trazida ao Brasil pelos escravizados.

Outros nomes do samba como Bira Presidente e Beth Carvalho também tiveram o "gurufim" em seus velórios. Em comunicado informando sobre o velório, a família de Arlindo Cruz pediu aos convidados que usassem roupas claras na despedida, "como símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida".

A escola de samba carioca Império Serrano teve papel de destaque na carreira de Arlindo. Ele compôs 12 sambas-enredo para os desfiles na avenida. E foi homenageado pela agremiação com um enredo em 2023.

"O Império Serrano lamenta, com imenso pesar e profunda dor, o falecimento de Arlindo Cruz, aos 66 anos, um dos maiores nomes da história do samba e filho ilustre da nossa coroa imperial", diz a nota da escola.

Homenagens

Nas redes sociais, Arlindo Cruz recebeu várias homenagens. O bloco Cacique de Ramos emitiu uma nota em que diz ter registrado, "com profundo respeito", a partida de Arlindo Cruz: "Sua trajetória permanece inscrita na história do samba e na memória da nossa instituição, como autor e intérprete que, com talento singular, integrou capítulos essenciais da nossa caminhada."

Entre os companheiros de longa data estão Zeca Pagodinho, que se manifestou. "Morre hoje o meu compadre, meu parceiro e meu amigo Arlindo Cruz! Que Deus te receba de braços abertos! Sofreu muito e agora merece descansar um pouco! Vá com Deus, meu compadre!", disse Zeca.

Paulinho da Viola também publicou uma homenagem nas redes. "Com o Fundo de Quintal, ao lado de parceiros como Sombrinha, Zeca e Almir, Arlindo renovou o gênero num tempo em que o samba quase não tocava nas rádios, mas o grupo lotava ginásios. Hoje nos despedimos desse grande artista. Descanse em paz, Arlindo", escreveu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ARLINDO CRUZ/MORTE/SEPULTAMENTO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXPOSIÇÃO

‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

08.08.25 23h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

HOMENAGEM

Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

A entidade será apresentada oficialmente em novembro de 2025

08.08.25 20h53

CULTURA

Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram

08.08.25 19h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

Internet

Mensagens de Dia dos Pais para WhatsApp: sem criatividade? Só copie e envie

Confira 10 textinhos prontos para homenagear no WhatsApp no Dia dos Pais

09.08.25 21h00

FALTA POUCO!

Frequentadoras estão ansiosas para aproveitar novidades da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro

Público destaca tradição da feira e expectativa para programação que inclui saraus, debates e estandes literários

10.08.25 8h00

CULTURA

Fernando Gogó de Ouro: o canto do pai que embala os filhos

Ele é pai do radialista Paulo Fernando, o Bad Boy, e neste domingo (10) tem o privilégio de comemorar seu aniversário no Dia dos Pais

10.08.25 9h00

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA

Exposição ‘Vozes Femininas da Amazônia’ celebra a força e a resistência da mulher amazônida

O papel materno, busca por igualdade, independência nas relações e outros tópicos são abordados na exposição

10.08.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda