Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

O que é gurufim? Conheça o ritual de despedida escolhido para o velório de Arlindo Cruz

Ritual de origem africana mistura música e homenagem no adeus ao cantor, neste sábado (9/8), na quadra do Império Serrano, no Rio de Janeiro.

Hannah Franco
fonte

Velório de Arlindo Cruz terá gurufim; saiba o que significa a tradição. (Divulgação)

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 66 anos, será velado neste sábado (9/8), a partir das 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O velório será realizado no formato de gurufim, uma cerimônia tradicional entre sambistas, marcada por música, comida, bebida e memórias afetivas. (Veja mais detalhes a seguir)

A despedida será aberta ao público, com um momento reservado à família e amigos próximos. O sepultamento está marcado para domingo (10), às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. A família pediu aos presentes que usem roupas claras, preferencialmente brancas, em homenagem ao artista.

VEJA MAIS

image O que é AVC? Entenda a doença que afastou Arlindo Cruz dos palcos e saiba como identificar
Cantor faleceu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos; saiba como identificar os sinais de um derrame cerebral e a importância do socorro rápido

image Morte de Arlindo Cruz: relembre os 10 maiores sucessos do sambista
O cantor morreu nesta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro

O que é o gurufim?

O gurufim é uma tradição de origem africana, trazida ao Brasil por povos escravizados, e hoje bastante presente nas despedidas de sambistas e personalidades ligadas à cultura popular. O termo vem do idioma quimbundo, falado em Angola, e significa "adeus" ou "despedida".

Diferente de velórios convencionais, o gurufim mistura luto e celebração. É uma cerimônia festiva que reúne música, dança, comida e bebida, para amenizar a dor da perda e celebrar a trajetória de quem partiu. No caso de Arlindo, a bateria do Império Serrano também fará uma apresentação em sua homenagem.

Arlindo Cruz faleceu na última sexta-feira (8/8), após complicações de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2017. Ele estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, tratando de uma pneumonia, e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Durante a tarde deste sábado, coroas de flores começaram a chegar à quadra do Império Serrano. Entre as homenagens, destaque para a da presidência da República, assinada pelo presidente Lula e a primeira-dama Janja, com os dizeres: “Homenagem ao talento, poesia e generosidade do sambista perfeito. Solidariedade à família, amigos e fãs.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

arlindo cruz

gurufim
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXPOSIÇÃO

‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

08.08.25 23h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

HOMENAGEM

Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

A entidade será apresentada oficialmente em novembro de 2025

08.08.25 20h53

CULTURA

Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram

08.08.25 19h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Fãs conhecem o novo Carabao em megafesta na sede da Tuna, em Belém

Será a partir das 21h deste sábado (9), em programação que vai varar a madrugada e terá seu auge com a apresentação nova estrutura da aparelhagem sonora que embala a Amazônia há três anos

09.08.25 8h00

CULTURA

Anitta e Ian Bortolanza estão noivos, afirma J Balvin

Postagem, via Stories neste sábado (9), provocou comentários entre os fãs de Anita; para alguns, os dois podem estar zoando

09.08.25 11h07

LEMBRA DELE?

Condenado por pornografia infantil, José Dumont retorna à TV; entenda

Ator condenado por crime envolvendo menores está no elenco da próxima reprise da TV Globo, prevista para setembro

08.08.25 22h58

CARIMBÓ

Grupo de carimbó Pica Pau de Vista Alegre comemora seus 42 anos em Belém neste sábado

A apresentação será no Espaço Cultural Apoena, a partir das 20 horas

09.08.25 13h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda