O que é gurufim? Conheça o ritual de despedida escolhido para o velório de Arlindo Cruz

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 66 anos, será velado neste sábado (9/8), a partir das 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O velório será realizado no formato de gurufim, uma cerimônia tradicional entre sambistas, marcada por música, comida, bebida e memórias afetivas. (Veja mais detalhes a seguir)

A despedida será aberta ao público, com um momento reservado à família e amigos próximos. O sepultamento está marcado para domingo (10), às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. A família pediu aos presentes que usem roupas claras, preferencialmente brancas, em homenagem ao artista.

O que é o gurufim?

O gurufim é uma tradição de origem africana, trazida ao Brasil por povos escravizados, e hoje bastante presente nas despedidas de sambistas e personalidades ligadas à cultura popular. O termo vem do idioma quimbundo, falado em Angola, e significa "adeus" ou "despedida".

Diferente de velórios convencionais, o gurufim mistura luto e celebração. É uma cerimônia festiva que reúne música, dança, comida e bebida, para amenizar a dor da perda e celebrar a trajetória de quem partiu. No caso de Arlindo, a bateria do Império Serrano também fará uma apresentação em sua homenagem.

Arlindo Cruz faleceu na última sexta-feira (8/8), após complicações de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2017. Ele estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, tratando de uma pneumonia, e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Durante a tarde deste sábado, coroas de flores começaram a chegar à quadra do Império Serrano. Entre as homenagens, destaque para a da presidência da República, assinada pelo presidente Lula e a primeira-dama Janja, com os dizeres: “Homenagem ao talento, poesia e generosidade do sambista perfeito. Solidariedade à família, amigos e fãs.”