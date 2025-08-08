O que é AVC? Entenda a doença que afastou Arlindo Cruz dos palcos e saiba como identificar

O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira (8/8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Internado no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste da cidade, o artista enfrentava as consequências de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, sofrido em março de 2017, que o deixou com sequelas graves e o afastou da vida pública.

Desde então, Arlindo passou por diversas internações e sessões de reabilitação. O caso dele chamou atenção para uma das doenças que mais mata e incapacita no Brasil e no mundo: o AVC.

O que é um AVC?

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como derrame cerebral, ocorre quando há bloqueio ou rompimento de vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, provocando a morte das células na região afetada. Essa condição pode causar paralisia, dificuldades na fala, perda de visão, desequilíbrio, entre outras complicações.

Existem dois tipos de AVC:

🧠 AVC Isquêmico: ocorre quando há obstrução de uma artéria cerebral, impedindo o fluxo de sangue e oxigênio. É o tipo mais comum e representa cerca de 85% dos casos.

🧠 AVC Hemorrágico: acontece quando um vaso sanguíneo se rompe, provocando sangramento dentro ou ao redor do cérebro. Apesar de menos frequente (15% dos casos), costuma ser mais grave e letal. Foi esse segundo tipo que acometeu Arlindo Cruz.

Arlindo sofreu um AVC em 2017. (Instagram / Arlindo Cruz)

Quais os sintomas de um AVC?

O AVC pode ocorrer de forma súbita. Reconhecer os sinais rapidamente e buscar atendimento médico de urgência é essencial para evitar sequelas permanentes ou até a morte. Os principais sintomas são:

Fraqueza ou dormência em um lado do corpo (rosto, braço ou perna)

Dificuldade para falar ou entender a fala

Perda repentina de visão (em um ou nos dois olhos)

Tontura, desequilíbrio, falta de coordenação

Dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente

Um método simples para identificar um AVC é o teste SAMU:

Sorriso: peça para a pessoa sorrir. Um dos lados do rosto pode ficar paralisado.

Abraço: veja se ela consegue levantar os dois braços.

Música: peça para repetir uma frase simples ou cantar algo. Observe se há confusão na fala.

Urgência: se houver qualquer um desses sinais, ligue imediatamente para o 192.

Fatores de risco

Alguns hábitos e condições de saúde aumentam o risco de AVC. Os principais são:

Hipertensão arterial

Diabetes

Colesterol alto

Tabagismo

Sedentarismo

Doenças cardíacas (como fibrilação atrial e infarto)

Histórico familiar de AVC

Como é feito o tratamento?

O tratamento do AVC depende do tipo e da rapidez do atendimento:

No AVC isquêmico, pode-se usar medicamentos que dissolvem o coágulo, mas eles são eficazes apenas nas primeiras três horas após os sintomas.

No AVC hemorrágico, o controle do sangramento e a redução da pressão intracraniana são prioridades.

Em ambos os casos, o acompanhamento posterior com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional é fundamental para a recuperação e readaptação do paciente.