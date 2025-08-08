Capa Jornal Amazônia
Compositor e cantor Arlindo Cruz morre no Rio de Janeiro aos 66 anos

Arlindo Cruz é um dos autores de samba mais gravados no Brasil, por nomes como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho e Maria Rita

O Liberal
fonte

Arlindo Cruz foi internado na terça-feira, 29, para a realização de exames médicos, após diagnóstico de um quadro de pneumonia (Divulgação)

A notícia abala o mundo da música e, sobretudo, o mundo do samba. Morreu o cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos,no Rio de Janeiro, após internações seguidas.

A luta do compositor pela vida já durava 8 anos. Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em março de 2017, após passar mal em casa. O artista ficou quase um ano e meio internado. Desde então, ele lidava com as sequelas da doença, não se locomovia e não falava.

Antes do diagnóstico recente de pneumonia, em 2024, o cantor foi internado com uma infecção respiratória. Arlindo foi tratado com antibiótico venoso e recebeu alta dias depois. Em agosto de 2023, ele teve caxumba bacteriana. 

Na música brasileira, Arlindo Cruz é um dos compositores brasileiros mais conhecidos e interpretados. Suas canções de amor, crítica e humor retratam a vida do povo brasileiro, cheia de fé e afetos, seja por pessoas ou lugares. Na música, "Meu Lugar", homenageou Madureira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, seu lugar de origem.

Relembre a canção "Meu Lugar", de Arlindo Cruz

