Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Zeca Pagodinho se manifestou em um vídeo, com palavras enaltecendo o músico e amigo, Arlindo Cruz: “Morre hoje o meu compadre, meu parceiro e meu amigo Arlindo Cruz. Que Deus te receba de braços abertos! Sofreu muito e agora merece descansar um pouco. Vá com Deus, meu compadre!”.

Mumuzinho também fez uma homenagem emocionante ao sambista. “Hoje o samba chora, e meu coração chora junto. É difícil encontrar palavras pra descrever a dor de perder um mestre, um amigo, um pai na música e na vida como o Arlindo Cruz”.

Marcelo D2 usou os Stories, do Instagram, para lamentar a morte daquele que ele classificou como "melhor amigo". "Não sei porque ou como, mas a morte ela ronda a minha vida para c*ralho, desde moleque. Sempre muito difícil entender isso. A gente acabou de perder o Arlindo, meu irmão que já estava há muito tempo debilitado, mas é tão difícil entender essas coisas. Arlindo Cruz é um cara muito importante na minha vida. Um dos meus melhores amigos. Espero que a família tenha força nesse momento. E vamos celebrar a vida de Arlindo daqui para frente, tá ligado? Viva Arlindo Cruz", disse.

O ator e humorista Marcelo Adnet escreveu: "Mestre Arlindo Cruz será lembrado para sempre", nos Stories, do Instagram. O autor Walcyr Carrasco celebrou o legado e a trajetória do sambista. "Hoje o samba chora a partida de um dos seus maiores mestres. Arlindo Cruz nos deixa um legado eterno de música, poesia e alegria. Nossos sentimentos à família, amigos e a todos os fãs".

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram desejando condolências aos familiares e amigos de Arlindo.

"Recebemos com tristeza a notícia da partida de Arlindo Cruz. Um mestre do samba, que deixou sua marca com talento, alegria e alma. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que foram tocados por sua música. Que descanse em paz", afirmou Ana Maria.