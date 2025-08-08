Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vitória-régia: estrutura para show de Mariah Carey em Belém já está sendo montada

O palco de 25 metros de diâmetros e 88 toneladas está sendo confeccionado em São Paulo

Bruna Dias
fonte

Mariah Carey se apresentará dia 17 de setembro em Belém, em palco flutuante (Reprodução / Globo)

A estrutura para o show da cantora Mariah Carey em Belém já está sendo montada. Por meio das imagens da TV Globo é possível ver o palco em formato de vitória-régia, feito de aço e madeira naval, tomando forma. A execução do projeto está ocorrendo em uma fábrica em Caieiras, localizada na região metropolitana de São Paulo.

Quando o projeto estiver concluído, o objeto em forma de planta aquática terá 25 metros de diâmetro e 88 toneladas. Idealizada por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e The Town, a estrutura está sendo feita para flutuar no rio Guamá.

“Naquela genialidade dele, ele falou: ‘quero fazer um palco flutuante na Amazônia, vamos pensar o que poderia ser algo surpreendente’. Na hora, pensamos em fazer uma vitória-régia, uma rainha das águas que tem uma conexão muito forte com a natureza”, disse Ana Biavaschi, diretora de criação do Rock in Rio, ao Jornal Hoje.

Embaixo da estrutura que será vista pelo público, haverá um backstage e um camarim. Para subir ao palco, os artistas terão duas opções: uma escada, que fica na lateral, e um elevador, bem no centro da vitória-régia. A parte da frente do palco terá as pétalas mais baixas, diferente da parte traseira, que será mais alta.

VEJA MAIS

image Amazônia Live: Rock in Rio e The Town revelam detalhes do palco flutuante de show histórico em Belém
O episódio apresenta os detalhes da construção de um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém, projetado especialmente para o especial de TV Amazônia Live – Hoje e Sempre

image Música de Mariah Carey em versão tecnomelody viraliza após anúncio de show em Belém; ouça
Internautas começaram a compartilhar nas redes a versão adapatada

image FOTOS: veja como será o palco flutuante do show de Mariah Carey em Belém
Mariah Carey se apresentará no dia 17 de setembro deste ano na capital paraense

“Falta colocar todo o revestimento e a iluminação para deixá-la bem exuberante”, sinaliza Ana Biavaschi.

Toda essa estrutura chegará a Belém para que seja montada em uma balsa e finalizada. As peças chegam prontas ao local e são apenas encaixadas em seus lugares. 

Mariah Carey irá se apresentar em cima dessa estrutura flutuante sobre o rio Guamá. A apresentação faz parte do 'Amazônia Para Sempre' e será no dia 17, sem a presença do público, mas com transmissão ao vivo pelo Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay, da Globo. Em outro momento, a Globo também fará um compacto do evento na TV aberta.

Além disso, um documentário será gravado durante as apresentações para mostrar os bastidores e a preparação desse espetáculo. O show no palco flutuante contará com a participação de artistas locais como Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara.

OBJETIVO

Esse espetáculo Amazônia Live – Hoje e Sempre, tem como objetivo chamar a atenção para a importância de preservar a floresta em pé e o desafio global de reduzir as emissões de carbono – um tema cada vez mais urgente diante da crise climática.

PROGRAMAÇÃO

Além do especial de TV com Mariah Carey, ainda terá um outro espetáculo aberto ao público paraense. No dia 20 de setembro, no Mangueirão, ocorrerá 'Grande Encontro Por Um Mundo Melhor'. Com ingressos esgotados, a festa será comanda pela headliner Ivete Sangalo, que contará com os reforços da rainha do tecnomelody, Viviane Batidão, e da Lambateria Baile Show, convidando Lia Sophia. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Mariah Carey

Amazônia Para Sempre

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Sambistas paraenses lamentam a morte de Arlindo Cruz

Em Belém, artistas que conviveram com o cantor e compositor destacaram a grandiosidade de sua obra

08.08.25 17h30

EM EXECUÇÃO

Vitória-régia: estrutura para show de Mariah Carey em Belém já está sendo montada

O palco de 25 metros de diâmetros e 88 toneladas está sendo confeccionado em São Paulo

08.08.25 14h41

AGENDA

Evento em Belém tem carnes exóticas e mais 40 estações de churrasco

Festival BBQ Show promete uma experiência musical e gastronômica

08.08.25 13h43

TEATRO

Whindersson Nunes retorna a Belém com um novo espetáculo

O inédito "Isso Definitivamente Não é um Culto” terá nove sessões em Belém

08.08.25 13h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Pastora de Ludmilla fala sobre casamento da cantora com Brunna Gonçalves: 'Pecado'

Adriana Pereira, líder religiosa ligada à cantora, causou repercussão ao comentar sobre a união homoafetiva da artista com Brunna Gonçalves durante programa de TV

07.08.25 23h12

DESPEDIDA

Luto no carimbó: Morre mestre Lourival Igarapé, aos 74 anos

Artista estava internado

08.08.25 8h59

AGENDA

Evento em Belém tem carnes exóticas e mais 40 estações de churrasco

Festival BBQ Show promete uma experiência musical e gastronômica

08.08.25 13h43

FAMOSOS

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta; veja as homenagens dos amigos e da família

Cantora foi homenageada por amigos e familiares nas redes sociais

08.08.25 9h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda