Vitória-régia: estrutura para show de Mariah Carey em Belém já está sendo montada

A estrutura para o show da cantora Mariah Carey em Belém já está sendo montada. Por meio das imagens da TV Globo é possível ver o palco em formato de vitória-régia, feito de aço e madeira naval, tomando forma. A execução do projeto está ocorrendo em uma fábrica em Caieiras, localizada na região metropolitana de São Paulo.

Quando o projeto estiver concluído, o objeto em forma de planta aquática terá 25 metros de diâmetro e 88 toneladas. Idealizada por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e The Town, a estrutura está sendo feita para flutuar no rio Guamá.

“Naquela genialidade dele, ele falou: ‘quero fazer um palco flutuante na Amazônia, vamos pensar o que poderia ser algo surpreendente’. Na hora, pensamos em fazer uma vitória-régia, uma rainha das águas que tem uma conexão muito forte com a natureza”, disse Ana Biavaschi, diretora de criação do Rock in Rio, ao Jornal Hoje.

Embaixo da estrutura que será vista pelo público, haverá um backstage e um camarim. Para subir ao palco, os artistas terão duas opções: uma escada, que fica na lateral, e um elevador, bem no centro da vitória-régia. A parte da frente do palco terá as pétalas mais baixas, diferente da parte traseira, que será mais alta.

“Falta colocar todo o revestimento e a iluminação para deixá-la bem exuberante”, sinaliza Ana Biavaschi.

Toda essa estrutura chegará a Belém para que seja montada em uma balsa e finalizada. As peças chegam prontas ao local e são apenas encaixadas em seus lugares.

Mariah Carey irá se apresentar em cima dessa estrutura flutuante sobre o rio Guamá. A apresentação faz parte do 'Amazônia Para Sempre' e será no dia 17, sem a presença do público, mas com transmissão ao vivo pelo Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay, da Globo. Em outro momento, a Globo também fará um compacto do evento na TV aberta.

Além disso, um documentário será gravado durante as apresentações para mostrar os bastidores e a preparação desse espetáculo. O show no palco flutuante contará com a participação de artistas locais como Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara.

OBJETIVO

Esse espetáculo Amazônia Live – Hoje e Sempre, tem como objetivo chamar a atenção para a importância de preservar a floresta em pé e o desafio global de reduzir as emissões de carbono – um tema cada vez mais urgente diante da crise climática.

PROGRAMAÇÃO

Além do especial de TV com Mariah Carey, ainda terá um outro espetáculo aberto ao público paraense. No dia 20 de setembro, no Mangueirão, ocorrerá 'Grande Encontro Por Um Mundo Melhor'. Com ingressos esgotados, a festa será comanda pela headliner Ivete Sangalo, que contará com os reforços da rainha do tecnomelody, Viviane Batidão, e da Lambateria Baile Show, convidando Lia Sophia.