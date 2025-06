Amazônia Live: Rock in Rio e The Town revelam detalhes do palco flutuante de show histórico em Belém

O público já pode conferir, nas redes sociais do Rock in Rio e do The Town, o segundo episódio da série "Diário de Bordo", que revela os bastidores de uma das produções mais ambiciosas da música brasileira recente. O episódio apresenta os detalhes da construção de um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém, projetado especialmente para o especial de TV Amazônia Live – Hoje e Sempre, que vai ao ar em 17 de setembro com apresentações de Mariah Carey e artistas paraenses como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

Com cenografia inspirada na vitória-régia — planta símbolo da região amazônica —, a estrutura flutuante foi idealizada pela diretora de criação e cenografia Ana Biavaschi, responsável pelos palcos do Rock in Rio, The Town e Lollapalooza Brasil. A ideia nasceu durante uma reunião com o empresário Roberto Medina, fundador dos festivais, que propôs criar um palco na floresta no mesmo ano em que o Brasil será sede da COP30, em Belém.

“A grande dificuldade é criar um palco flutuante. Como é que a gente monta? A gente tem várias questões também das marés, e temos que pensar como a gente traz essa estrutura para dentro do rio”, conta Biavaschi em um trecho do episódio. “É um desafio! Desafio pela parte de infraestrutura e de estrutura, mas já estou contente com o que a gente está encontrando, porque são belezas incríveis”, conclui.

Espetáculo aberto e impacto social

Além da transmissão internacional do show de Mariah Carey no meio da floresta, o movimento Amazônia Live – Hoje e Sempre realizará um segundo grande evento: no dia 20 de setembro, o estádio Mangueirão, em Belém, será palco do “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, um espetáculo gratuito voltado à população local. Ivete Sangalo será a atração principal da noite, que contará ainda com apresentações de Viviane Batidão e da Lambateria Baile Show, com participação de Lia Sophia.

Os dois eventos serão registrados em um documentário que acompanhará os bastidores das montagens e as histórias por trás das produções. Mas o movimento vai além dos palcos e shows. Em parceria com a Vale, o projeto lançou um edital de R$ 2 milhões destinado a fortalecer ações sociais e ambientais na região metropolitana de Belém. Foram selecionadas seis iniciativas que atuam em áreas como direitos das mulheres, bioeconomia, turismo comunitário, reciclagem, agroecologia e valorização das tradições locais.

Entre os projetos contemplados estão o Instituto Peabiru, com o programa Mulheres Amigas das Abelhas; a AmazonCred, voltada à economia popular; a Associação Quilombola Sítio Cupuaçu/Boa Vista (ASCOMQUISC); a Associação dos Recicladores de Ananindeua (ARECICLANANIN); e a Cojovem, que apoia a juventude amazônida em ações de sustentabilidade.