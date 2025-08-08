Morre mestre Lourival Igarapé, aos 74 anos

O Mestre Lourival Igarapé nascido em Igarapé Açú, na comunidade do Caripi, na região do salgado, faleceu aos 74 anos nesta quinta-feira (07). Ele estava internado.

Com mais de 30 anos de carreira dedicada ao carimbó e a música popular paraense, o Mestre chegou em Belém na década de 70. Há mais de 30, o artesão, compositor e percussionista participa de apresentações de carimbó, uma manifestação cultural popular do Pará. Após inúmeras profissões, a música começou efetivamente a fazer parte da sua vida quando ele tinha 40 anos. Como compositor, sua trajetória se iniciou aos 55 anos.

Nas últimas décadas, além de cantar, tocar e espalhar a tradição artística nortista, o Mestre Lourival atuou ainda atua na cultura popular em Icoaraci. Desde os anos 80 onde reside e faz parte de uma escolinha de Carimbó para crianças.

O artista paraense era um dos guardiões do projeto Rodando com Carimbó, uma iniciativa que começou a percorrer cidades do nordeste do Pará para fazer apresentações e buscar informações que ajudem a criar uma política de fortalecimento da cultura regional.

Recentemente, ele lançou seu primeiro EP, com repertório totalmente autoral intitulado “Queimadas. O álbum chegou ao público em 2024, carregando em si a mensagem ambiental do Mestre e sua luta pela preservação da natureza e da Cultura Popular. O EP contou com a participação de 32 carimbozeiros de várias gerações. A música já chegou a ser gravada por diversos artistas como Nazaré Pereira e Lauvaite Penoso.