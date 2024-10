Mestre Lourival Igarapé lança carimbó 'Gaiola' em defesa da Amazônia; escute a música

O carimbó é uma raiz cultural da Amazônia, que traduz o jeito de viver de quem mora no mesmo chão e nas mesmas águas da floresta, de onde tira sua identidade como ser. E é assim o jeito de viver na natureza de Lourival Monteiro Ramos, 73 anos, o mestre de carimbó Lourival Igarapé, morador do Distrito de Icoaraci, em Belém, que lança hoje a música "Gaiola" nas plataformas digitais.

A chegada aos ouvintes desse novo trabalho do mestre será marcada com um show no Espaço Cultural Coisas de Negro, em Icoaraci, neste domingo, dia 20. Essa canção versa sobre a liberdade de ser naturalmente, o que vale para seres humanos, animais e vegetais em seus ecossistemas na região e no mundo por inteiro, diante da ameaça do desmatamento e outras agressões ao meio ambiente em escala global.

VEJA MAIS

Lourival Monteiro Ramos atua como músico percussionista, arte-educador e construtor de instrumentos. Ele aprendeu a tocar o curimbó, tambo central do carimbó, com seus familiares na comunidade de Caripi, do município de Maracanã, no nordeste do Pará.

"É de lá que eu venho, de dentro da floresta, por isso trago essa influência e referências. Vim da comunidade de Caripi com dez anos para Igarapé Açu, e aos 20 anos de idade vim para Belém, nos anos 70, e não se vivia de música, de arte, e tive de trabalhar como mecânico de automóveis e caminhões. Nos anos 90, comecei a retornar para a música, para a arte, a cultura popular, já em Icoaraci, em 1988", relata o compositor, morador do bairro do Paracuri há mais de 30 anos.

Conheça a canção Queimadas de Mestre Lourival Igarapé

O mestre mantém uma escola de carimbó para as novas gerações em Icoaraci. Lourival Igarapé começou a compor em 2006, pelo fato, como explica, de morar na periferia desse distrito de Belém. Ele conta que a relação com pessoas, animais e vegetais, vem desde pequeno, no interior do Estado e essa convivência na beira de rio em Icoaraci não é diferente. "A minha inspiração vem do habitat onde eu vivo, da minha vivência, a minha casa vive rodeada de seres (animais)", diz. Em 2006, ele compôs a música "Queimadas" e hoje em dia tem mais de 30 músicas autorais.

Lourival costuma fazer os instrumentos de percussão que utiliza em apresentações e em casa, como os curimbós, as maracas, reco-reco e agogô, usando elementos da flora regional, como sementes, ouriço da castanha do Pará, bambu e madeira apanhada no interior do Estado."Dessa forma é que eu vivo, construindo e me apresentando nos lugares, como ganho a vida", destaca.

'Gaiola'

Sobre a composição, mestre Lourival Igarapé diz que se inspira da natureza, e ele enfatiza: "Eu lamento muito que a natureza hoje está sendo muito explorada, sem se pensar muito nela, e as consequências podem ser bem graves, como a destruição da mata, dos igarapés, dos rios e tudo mais. O pessoal não está preocupado com isso. E essa música 'Gaiola' é uma forma de eu me manifestar contra a prisão dos passarinhos, engaiolados. Pássaros são para viver soltos. E o artista sempre encontra uma forma de se manifestar, como na música.

A letra da canção diz para as pessoas não prenderem passarinhos. Deixem eles viverem a vida deles soltos", enfatiza o mestre. Lourival Igarapé é conhecido por fazer manifestos em forma de canções, sempre abordando questões sócioambientais, como o desmatamento, as secas e a relação ancestral dos povos da Amazônia com o território onde vivem, como estratégia de preservação da cultura regional.

O lançamento do single "Gaiola" ocorre na sequência do álbum "Queimadas", do mestre Lourival Igarapé. A música fala sobre a alegria de se poder cantar em liberdade, como um pássaro fora da gaiola. Essa é uma faixa de carimbó, produzida por Vini Maués, e apresenta-se como a primeira de uma série de lançamentos do novo selo musical Raiz Voadora. Esse selo vem realizando desde o ano passado um trabalho de produção fonográfica com mestres e mestras de carimbó e novos artistas da cultura popular no Pará.

O show de lançamento de "Gaiola" neste domingo, dia 20, contará com Lourival Igarapé e seu Grupo e as participações especiais de Iris da Selva e Grupo Tamaruteua. O evento servirá para celebrar o novo trabalho sonoro e os novos rumos da carreira de um mestre do carimbó, patrimônio brasileiro e símbolo da cultura amazônica.

SERVIÇO:

Show de lançamento de 'Gaiola',

Mestre Lourival Igarapé e Grupo

Com participação de Iris da Selva e Tamaruteua

No Espaço Cultural Coisas de Negro - Avenida Dr. Lopo de Castro, 1081 - Cruzeiro, Belém - PA

Domingo, 20 de outubro, às 19h

Entrada: R$ 10

Siga

@mestrelourivaligarape

@raizvoadora