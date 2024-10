Chico César canta e dança carimbó durante abertura do Círio

Uma das atrações da abertura do Círio, o cantor Chico César cantou e dançou carimbó durante sua apresentação. Em entrevista ao O Liberal, o artista falou sobre sua primeira participação no Círio de Nazaré e a influência da música paraense em sua carreira.

“É a primeira vez que venho ao Círio. Tenho uma ligação muito especial com Belém, primeiro através da música, através do Mestre Verequete e do Pinduca, que me influenciaram desde os anos 70, e depois, mais recentemente, junto com outros artistas e tudo mais”, disse Chico.

Retornando a Belém, Chico falou da felicidade de estar presente na abertura do Círio. “Fico muito feliz de estar aqui neste momento, que é tão especial para o paraense, para a pessoa de Belém, que é essa celebração do Círio, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Fico muito comovido com essas demonstrações de fé, de alegria e de esperança que o nosso povo tem, algo que sempre nos move”, finalizou.