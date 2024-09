Bendito Encontro, Luiza Possi, Vitor Kley e Chico César farão show de abertura do Círio 2024

O Círio 2024 será marcado por diversas novidades. A abertura irá ser realizada no dia 08 de outubro, com Santa Missa às 18h na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. Logo após, às 19h, na Praça Santuário, acontecerá o show do trio Bendito Encontro, formado pelos cantores Rhenan Sanches, Jamily Tavares e Felipe Alcântara, com participação especial de Luiza Possi, Vitor Kley e Chico César, marcando o início da maior manifestação religiosa do mundo.

VEJA MAIS

Formado por um paraense, uma capixaba e um paraibano, o grupo Bendito Encontro lançou, no início do segundo semestre, a música 'É Círio', tema oficial da abertura do Círio de Nazaré 2024. A música está disponível no YouTube e nas plataformas digitais de música. Durante o show no palco da Praça Santuário, o trio apresentará algumas novidades do seu EP.

"Vai ser um show muito especial, que traz uma mensagem de amor e paz para todos nós, homenageando nossa Mãe de Nazaré, que sempre intercede por nós. Estou ansioso e feliz demais pelo convite. Além de ser uma honra, como artista paraense, estar nesse palco, vou estar realizando mais um sonho, né? Cantar com artistas que sou fã há muito tempo. Tenho certeza que vai ser uma noite única, pra gente lembrar pra vida toda", disse Rhenan Sanches ao O Liberal.