Mestre Damasceno está internado na UTI com pneumonia grave, informa perfil oficial

O perfil oficial do Mestre Damasceno divulgou, na noite desta sexta-feira (8), uma atualização sobre o estado de saúde do artista. De acordo com a nota publicada no Instagram, Damasceno, que é paciente oncológico, está internado na UTI para tratamento de um quadro de pneumonia grave. “Sua família vive um momento delicado e pede que sejam respeitados o espaço e a privacidade neste período”, informou a publicação.

A mensagem também solicita que admiradores e amigos enviem 'apenas boas energias e orações, fortalecendo a corrente de afeto e cuidado em torno dele e de seus familiares'.

Segundo o comunicado, novas informações sobre o estado de saúde do Mestre Damasceno serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais e pelas redes sociais do artista.

A ausência do Mestre foi sentida no início da semana, durante o lançamento da 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, o qual ele já estava afastado por motivos de saúde. Um dos homenageados desta edição, o artista não pôde comparecer à coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (4), no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. Segundo seu produtor, o professor e produtor cultural Guto Nunes, Damasceno já está cuidando da saúde e aguardando resultados médicos para definição do plano terapêutico.

Em junho deste ano, o artista passou por uma cirurgia de hérnia umbilical, após sentir fortes dores. Na ocasião, ele foi transferido de Salvaterra para Belém, onde realizou exames complementare