O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morte de Arlindo Cruz: relembre os 10 maiores sucessos do sambista

O cantor morreu nesta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro

Victoria Rodrigues
fonte

O artista enfrentou graves sequelas por conta de um acidente vascular cerebral que sofreu em 2017. (Foto: Reprodução)

Um dos maiores sambistas e compositores brasileiros, Arlindo Cruz, morreu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro. O cantor, que tinha 66 anos, vivia há anos com graves sequelas que foram resultado de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que ele sofreu em 2017. Nos últimos meses, a sua saúde também estava passando por momentos delicados em razão de suas frequentes internações em hospitais.

Mas, apesar da perda irreparável para o cenário do samba e pagode no Brasil, o artista conseguiu deixar diversas músicas gravadas em sua voz e composições de autoria que vêm atravessando gerações ao longo do tempo. Nesse sentido, foi pensando na riqueza de detalhes de sua trajetória musical que a Redação Integrada de O Liberal listou os 10 maiores sucessos de Arlindo Cruz.

Veja os 10 maiores sucessos do cantor Arlindo Cruz

1. O Show Tem que Continuar 

2. Meu Lugar

3. O Bem

4. Isso é Felicidade

5. Será que é Amor?

6. Sambista Perfeito

7. A Pureza da Flor

8. Ainda é Tempo pra Ser Feliz

9. Chegamos ao Fim

10. Vai Embora Tristeza

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

