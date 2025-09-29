Capa Jornal Amazônia
Cineasta brasileira Bárbara Marques é detida pela imigração e desaparece nos EUA

Bárbara Marques foi presa após audiência de imigração em Los Angeles e está desaparecida, segundo relatos do marido, o ator Tucker May

Estadão Conteúdo
fonte

Cineasta brasileira Bárbara Marques (Reprodução Instagram)

A cineasta brasileira Bárbara Marques, conhecida por produções como Cartaxo (2020) e Dia de Cosme e Damião (2016), está desaparecida após ser detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE), em Los Angeles, durante audiência para regularização de seu green card.

Segundo relatos do marido, o ator e montador norte-americano Tucker May, Bárbara foi presa no prédio federal após os atendentes confirmarem que a documentação do casal estava em ordem. Pouco depois, um agente teria usado o pretexto de uma impressora com defeito para separá-la do advogado, momento em que foi levada sob custódia.

Cineasta foi levada para centro de detenção na Califórnia

Após a prisão, Bárbara Marques foi transferida para o Centro de Detenção de Adelanto, na Califórnia. De acordo com May, a unidade dificultou o contato da cineasta com a defesa, atrasando o recebimento de documentos importantes.

Mesmo com uma ordem judicial protocolada pelos advogados para impedir sua remoção, Bárbara foi transferida para um local não revelado. “Eles podem estar mandando-a para qualquer lugar do mundo, e nós não temos como saber”, escreveu May nas redes sociais.

Quem é Bárbara Marques

Natural de Vitória (ES), Bárbara Marques é formada em Cinema pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Aos 17 anos, estreou nos palcos com a peça O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, e, aos 19, iniciou os estudos em interpretação na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

Desde 2018, vive em Los Angeles, onde dirigiu curtas como Cartaxo, em homenagem à atriz Marcelia Cartaxo, e Love (2023), vencedor de melhor documentário no Filmae Film Festival de Brasília. Também produziu Pretas (2023), exibido no Los Angeles Brazilian Film Festival.

Mobilização por apoio e visibilidade

Tucker May tem utilizado as redes sociais para denunciar o caso e pedir apoio de autoridades e da imprensa. “Peço ajuda para atrair a atenção da mídia e das autoridades para estes múltiplos lapsos no devido processo legal e nos procedimentos adequados”, escreveu.

O caso ocorre em meio a críticas à atuação do ICE e aos processos migratórios nos Estados Unidos, considerados por organizações como excessivos e falhos na garantia dos direitos dos imigrantes.

 
Palavras-chave

cineasta

bárbara marques

eua

detenção

ice

desaparecimento
Cultura
