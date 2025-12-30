Capa Jornal Amazônia
Zé Felipe e Ana Castela: piada infame, Natal em família e outros momentos antes da separação

A notícia causou um certo estranhamento nos fãs

Estadão Conteúdo
fonte

Zé Felipe e Ana Castela negam qualquer relação amorosa, segundo assessorias (Reprodução/ Redes sociais)

Zé Felipe e Ana Castela surpreenderam o público após anunciar o término de seu relacionamento. O comunicado, publicado originalmente nos stories do cantor, foi compartilhado também pela artista na noite da última segunda-feira, 29.

A notícia causou um certo estranhamento nos fãs, já que poucos dias antes os cantores estavam comemorando o Natal juntos. Ambas as famílias, incluindo os filhos de Zé Felipe com Virgínia, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, estavam na celebração.

Os dias anteriores à separação

Na sexta-feira, 26, a cantora realizou um show em Florianópolis. Na ocasião, a boiadeira chegou a alterar a letra da canção "Praieiro", de Jammil e Uma Noites, em homenagem ao então namorado. Enquanto a letra original diz "Sou praieiro/ Sou guerreiro/ Tô solteiro/ Quero mais o quê?", a sertaneja cantou: "Não estou solteira/ Quero mais o quê?".

No mesmo dia do anúncio do término, o filho de Leonardo concedeu uma entrevista ao influenciador Odorico Reis. Quando perguntado sobre qual seria seu lugar favorito, Zé respondeu: "Em cima da Ana".

Antes do Natal, o antigo casal também passou momentos juntos. No dia 20, Ana levou os enteados para comer pastel em uma feira em Goiânia e dois dias depois, os sertanejos e Odorico comeram o tradicional X-tudo da capital.

O motivo do término

Zé Felipe demonstrou-se bastante grato pelo tempo que passou com Ana Castela. O cantor agradeceu também à família da ex e afirmou: "Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho".

Segundo o jornal Extra, a piada do sertanejo acabou por incomodar os pais de Ana. Eles teriam cobrado um posicionamento da filha em virtude do grande público infantil que a mesma conquistou.

O antigo relacionamento de Zé com Virgínia também teria pesado na decisão de rompimento do casal. O cantor afirmou em entrevista ao Portal LeoDias que tinha um boa relação com a mãe de seus filhos e que os dois conversavam semanalmente.

Outro motivo que também teria levado ao término seria a reação do sertanejo a uma publicação de Nattan. A imagem, gerada por inteligência artificial, trazia o influenciador ao lado de Zé Felipe e Vini Jr., atual namorado de Virgínia. O cantor comentou na publicação, com emojis de risada, o que poderia ter incomodado a então namorada.

Apesar disso, nenhuma das partes veio à público confirmar o real motivo do término.

Palavras-chave

ZÉ FELIPE/ANA CASTELA/NAMORO/TÉRMINO
