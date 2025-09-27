Capa Jornal Amazônia
Festival Cine Ceará recebe Alejandro Bazzano, diretor de La Casa de Papel, como jurado da mostra

Cineasta falou sobre sua experiência no festival e o impacto da série espanhola no mercado audiovisual mundial

Amanda Martins e Ismaelino Pinto
fonte

Cineasta Alejandro Bazzano participou da mostra competitiva em Fortaleza e analisou a repercussão mundial da produção da Netflix (Ismaelino Pinto / Especial Grupo Liberal)

O cineasta Alejandro Bazzano, diretor e produtor cubano-uruguaio conhecido por seu trabalho em séries de sucesso internacional como “La Casa de Papel”, no streaming da Netflix, esteve em Fortaleza para integrar o júri da 35ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema, encerrado na última sexta-feira (26). O evento contou com mostras competitivas de Longa-Metragem Ibero-Americano, Curta-Metragem Nacional e a mostra Olhar do Ceará, dedicada a produções de realizadores do estado. Em entrevista exclusiva ao colunista Ismaelino Pinto, do Grupo Liberal, Bazzano compartilhou impressões sobre sua passagem pelo festival e a trajetória que o levou a dirigir uma das séries mais assistidas do mundo.

“Estou muito feliz e agradecido pelo convite para participar do trigésimo quinto aniversário do Festival de Cinema Latino-Americano. Minha experiência está sendo muito positiva”, declarou Bazzano, ao comentar sua participação como jurado da mostra de longa-metragem ibero-americano. 

O diretor ressaltou que o contato com obras brasileiras e latino-americanas tem sido enriquecedor. “É interessante assistir aos filmes e ver o trabalho de outros colegas. Posso avaliar outras visões e outros trabalhos com base na minha experiência”, afirmou Alejandro.

Reconhecido por sua habilidade em conduzir projetos complexos e emocionais, Bazzano também destacou o papel de “La Casa de Papel” no fortalecimento da indústria audiovisual espanhola. Em tom reflexivo, observou que a produção, lançada em 2017 e concluída em 2021 após cinco temporadas, ajudou a colocar a Espanha no mapa global do entretenimento. 

“Acredito que apenas ‘La Casa de Papel’ colaborou para colocar a Espanha no centro das atenções da indústria mundial. Produtoras dos Estados Unidos, da América Latina e da Europa passaram a filmar na Espanha, que hoje abriga diversas plataformas de streaming produzindo para a Europa e para o mundo inteiro”, explicou.

Seriado

image 'La Casa de Papel', da Netflix, tem cinco temporadas (Divulgação)

Ambientada em Madri, na Espanha, a série acompanha o Professor, um homem que recruta oito especialistas para executar um assalto de grandes proporções: invadir a Casa da Moeda da Espanha e imprimir bilhões de euros. Com planos detalhados e identidades protegidas por codinomes de cidades, o grupo enfrenta a pressão da polícia, reféns em confinamento e conflitos internos ao longo da operação.

Os integrantes da equipe utilizam nomes de capitais como forma de identificação. O Professor (Álvaro Morte) atua como estrategista e líder do plano, enquanto Tóquio (Úrsula Corberó) é uma jovem de comportamento impulsivo. Berlim, irmão do Professor, assume a liderança dentro da Casa da Moeda, e Nairóbi é responsável pela impressão do dinheiro.

O elenco também reúne nomes como Pedro Alonso interpreta Berlim, Itziar Ituño vive a inspetora Raquel Murillo, Miguel Herrán é Rio, Alba Flores atua como Nairóbi e Jaime Lorente dá vida a Denver, entre outros nomes.

Além do sucesso na Netflix, Alejandro Bazzano possui projetos em andamento em plataformas como Disney+ e Prime Video, consolidando sua carreira internacional e ampliando sua presença no mercado global de séries e filmes.

 

 

