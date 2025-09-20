Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cine Ceará 2025: abertura do festival traz homenagens, exibições e debates gratuitos

A 35ª edição do Festival Ibero-americano de Cinema acontece de 20 a 26 de setembro em Fortaleza, com sessões no Cineteatro São Luiz, Cinema do Dragão e Hotel Sonata de Iracema

Laura Serejo
fonte

Atriz Mariana Ximenes (Foto: Victor Daguano | Divulgação)

Começa neste sábado (20) a 35ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, com abertura no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, a partir das 18h30. A atriz Mariana Ximenes receberá o Troféu Eusélio Oliveira, em homenagem à sua trajetória no cinema brasileiro e às suas raízes cearenses. Para a atriz, a homenagem representa “reconhecer a herança que me atravessa e me constitui”, reforçando o vínculo afetivo com o estado. As sessões são gratuitas.

Programação completa e sessões ao ar livre no Cine Ceará

A noite de abertura terá a exibição do curta ‘Cada um na sua tomada’, produzido por estudantes de escolas públicas de Fortaleza que participaram do projeto Compartilha Animação, realizado pela Enel Ceará em parceria com a Associação Cultural Cine Ceará. Em seguida, será exibido ‘Gravidade’ (Leo Tabosa, 2025), filme de ficção que inaugura a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.

No domingo (21), a programação inicia às 10h, no Hotel Sonata de Iracema, com debate sobre o longa ‘Gravidade’, com a presença do diretor Leo Tabosa e das atrizes Hermila Guedes, Danny Barbosa e Clarisse Abujamra. Às 14h, a Mostra Olhar do Ceará começa no Cinema do Dragão, com exibição de curtas como ‘Fortaleza Liberta’, ‘Vermelho de Bolinhas’ e ‘Faísca’, além do longa ‘Verbo Ser', seguido de debate com os realizadores.

À noite, no Cineteatro São Luiz, a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem abre com ‘Minha mãe é uma vaca’ (Moara Passoni). Em seguida, será exibido o documentário "Para Vigo me voy!” (Lírio Ferreira e Karen Harley) e quatro curtas do programa ‘Directors Factory Ceará Brasil’, realizados sob mentoria de Karim Aïnouz: ‘A Fera do Mangue’, ‘A Vaqueira’, ‘a Dançarina e o Porco’, ‘Ponto Cego’ e ‘Como Ler o Vento’.

O jornalista e colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, estará presente no evento para cobertura especial.

Atividades especiais até outubro

O festival segue até 26 de setembro, com 13 longas-metragens e 29 curtas, distribuídos entre as mostras Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem, Olhar do Ceará e exibições especiais. Nos dias 25 e 26, ocorre a Mostra Cinema na Praça, com sessões ao ar livre na Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza.

Além disso, a programação se estende até outubro com as Mostras Sociais (‘Melhor Idade’, ‘O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece’ e ‘Acessibilidade’), a Oficina de Cinema de Animação com Telmo Carvalho (20 a 23/10) e o Cine Itinerante, com sessões em Pindoretama e na Aldeia Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz.

Ingressos e acesso

As sessões são gratuitas. No Cineteatro São Luiz, os ingressos são disponibilizados pelo Sympla no dia anterior à exibição, a partir das 14h. No Cinema do Dragão, a retirada é feita na bilheteria, uma hora antes do início da sessão, com limite de dois ingressos por pessoa.

Serviço

35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

  • Data: De 20 a 26 de setembro de 2025, em Fortaleza
  • Informações: www.cineceara.com | Instagram: @cineceara 
  • Acesso gratuito
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cinema

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

21.09.25 9h00

Cultura

Viviane Batidão leva público ao delírio com direito a show pirotécnico no Mangueirão

Artista trocou de look e emplacou seus hits de sucessos

20.09.25 23h04

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto

Informação foi confirmada pela assessoria do influencer, que era casado com a cantora Li Martins, com quem tinha uma filha

21.09.25 11h54

CULTURA

Rock Doido vira febre e projeta de vez a música da periferia de Belém

Movimento cultural com berço em bairros da periferia da capital paraense ganha novos formatos e se expande pelo Brasil

21.09.25 8h00

CELEBRIDADES

Ex de Carlinhos Maia expõe mensagens após influenciador aparecer com suposto affair

Lucas Guimarães compartilhou prints de conversa com o ex-marido, em que Carlinhos afirma ter acordado pensando nele após dormir com outro

20.09.25 22h29

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda