Cine Ceará 2025: abertura do festival traz homenagens, exibições e debates gratuitos

Começa neste sábado (20) a 35ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, com abertura no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, a partir das 18h30. A atriz Mariana Ximenes receberá o Troféu Eusélio Oliveira, em homenagem à sua trajetória no cinema brasileiro e às suas raízes cearenses. Para a atriz, a homenagem representa “reconhecer a herança que me atravessa e me constitui”, reforçando o vínculo afetivo com o estado. As sessões são gratuitas.

Programação completa e sessões ao ar livre no Cine Ceará

A noite de abertura terá a exibição do curta ‘Cada um na sua tomada’, produzido por estudantes de escolas públicas de Fortaleza que participaram do projeto Compartilha Animação, realizado pela Enel Ceará em parceria com a Associação Cultural Cine Ceará. Em seguida, será exibido ‘Gravidade’ (Leo Tabosa, 2025), filme de ficção que inaugura a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.

No domingo (21), a programação inicia às 10h, no Hotel Sonata de Iracema, com debate sobre o longa ‘Gravidade’, com a presença do diretor Leo Tabosa e das atrizes Hermila Guedes, Danny Barbosa e Clarisse Abujamra. Às 14h, a Mostra Olhar do Ceará começa no Cinema do Dragão, com exibição de curtas como ‘Fortaleza Liberta’, ‘Vermelho de Bolinhas’ e ‘Faísca’, além do longa ‘Verbo Ser', seguido de debate com os realizadores.

À noite, no Cineteatro São Luiz, a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem abre com ‘Minha mãe é uma vaca’ (Moara Passoni). Em seguida, será exibido o documentário "Para Vigo me voy!” (Lírio Ferreira e Karen Harley) e quatro curtas do programa ‘Directors Factory Ceará Brasil’, realizados sob mentoria de Karim Aïnouz: ‘A Fera do Mangue’, ‘A Vaqueira’, ‘a Dançarina e o Porco’, ‘Ponto Cego’ e ‘Como Ler o Vento’.

O jornalista e colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, estará presente no evento para cobertura especial.

Atividades especiais até outubro

O festival segue até 26 de setembro, com 13 longas-metragens e 29 curtas, distribuídos entre as mostras Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem, Olhar do Ceará e exibições especiais. Nos dias 25 e 26, ocorre a Mostra Cinema na Praça, com sessões ao ar livre na Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza.

Além disso, a programação se estende até outubro com as Mostras Sociais (‘Melhor Idade’, ‘O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece’ e ‘Acessibilidade’), a Oficina de Cinema de Animação com Telmo Carvalho (20 a 23/10) e o Cine Itinerante, com sessões em Pindoretama e na Aldeia Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz.

Ingressos e acesso

As sessões são gratuitas. No Cineteatro São Luiz, os ingressos são disponibilizados pelo Sympla no dia anterior à exibição, a partir das 14h. No Cinema do Dragão, a retirada é feita na bilheteria, uma hora antes do início da sessão, com limite de dois ingressos por pessoa.

Serviço

35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

Data: De 20 a 26 de setembro de 2025, em Fortaleza

Informações: www.cineceara.com | Instagram: @cineceara

Acesso gratuito