Mariana Ximenes é homenageada no Cine Ceará e declara carinho por Belém

A atriz Mariana Ximenes foi a homenageada do 35º Festival ibero-americano de Cinema (Cine Ceará), em Fortaleza, com abertura no cineteatro São Luiz, um reconhecimento que, segundo ela, valoriza as suas raízes e relembra a sua trajetória. Em entrevista ao Grupo Liberal, a artista também aproveitou para declarar um carinho especial por Belém, com a promessa de chegar no território paraense em breve. Além de visitar, ela ainda anuncia um desejo de realizar produções audiovisuais na capital paraense e vislumbra a possibilidades desses projetos em um futuro próximo.

Ximenes recebeu o Troféu Eusélio Oliveira, em reconhecimento à sua contribuição à dramaturgia brasileira, com destaque para o cinema. A atriz descreve a premiação como uma volta para casa, em referência principalmente a sua mãe, que nasceu em Groaíras, no interior do Ceará. A artista atuou em mais de 30 longas para o cinema e em pelo menos 20 produções para televisão, além da presença no teatro e também como fundadora do coletivo poético-teatral Cara Palavra.

“Foi um resgate das minhas raízes, porque minha mãe nasceu aqui no Ceará, minha avó, minha bisavós, toda a minha família é daqui, então, poder receber essa homenagem aqui foi um resgate mesmo da minha ancestralidade. E poder estar presente com os meus familiares aqui, me abraçando, nessa terra e sentir o poder dela”, afirma a atriz.

Além da memória da sua ancestralidade, o reconhecimento dado a atriz também relembra da sua trajetória no cinema e as conquistas do seu trabalho. “Estou profundamente emocionada, porque essa homenagem me proporcionou um resgate da minha trajetória cinematográfica, uma lembrança de todos os encontros que tive no set, dos bons encontros”, afirma. Desses grandes momentos e encontros, ela não deixa de saudar os diretores com quem teve a oportunidade de trabalhar, tanto os renomados e experiente, quanto os mais novos que mantinham um olhar inquieto.

VEJA MAIS

Na entrevista, Mariana também destaca a oportunidade de conhecer mais realizadores do audiovisual e do cenário do segmento no Ceará e aguarda um retorno a terra, na próxima vez filmando. Ela faz os mesmos votos quando questionado pelo colunista do Grupo Liberal Ismaelino Pinto a respeito da sua relação com a cidade de Belém.

“Belém é outra terra maravilhosa e eu quero ir aí, quem sabe até realizar um projeto cinematográfico, um projeto de audiovisual. Belém é uma cidade linda, forte, que tem muita cultura, por isso eu quero deixar um beijo e a minha vontade de estar por aí em breve”, declara Ximenes