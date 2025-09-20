Capa Jornal Amazônia
Coreto da Praça Batista Campos vira 'aparelhagem' durante Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense

Espaço se transformou em pista de dança neste sábado (20/9) com luzes e rock doido ao som do DJ Desacostumado

Hannah Franco
fonte

Com set de melody e rock doido, DJ Desacostumado agita coreto da Batista Campos. (Reprodução/Redes sociais)

O tradicional coreto da Praça Batista Campos, em Belém, foi um dos destaques da programação deste sábado (20/9), durante o Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense. O espaço foi transformado em uma verdadeira aparelhagem, com iluminação cênica e discotecagem do DJ Desacostumado, que animou o público com uma seleção de melody e rock doido.

A iniciativa fez parte das ações do “Chefs na Praça” e da “Farofada”, eventos paralelos do festival. A atmosfera descontraída atraiu visitantes de todas as idades, que puderam aproveitar música ao ar livre. A participação no evento é gratuita e aberta ao público.

Durante os dois dias de evento, 12 chefs paraenses apresentaram pratos autorais com valores entre R$ 15 e R$ 35. A “Farofada”, por sua vez, propôs um desafio culinário de reinventar a tradicional farofa com sabores e ingredientes amazônicos.

A programação do festival continua neste domingo (21), a partir das 12h, também na Praça Batista Campos. Estão previstas novas apresentações do DJ Desacostumado, além das atrações Veropa Sessions e DJ Nat Esquema, encerrando a edição.

