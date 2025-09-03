Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense põe à mesa os sabores ancestrais e peculiares da Amazônia

A culinária é um dos símbolos da identidade cultural de um povo, e, no caso da Amazônia, isso fica bem latente, pelo fato de que muita gente ao se referir à região fala logo no verde das matas, nos rios, nos povos originários e ... nos pratos típicos. Os ingredientes culinários amazônicos reforçam a necessidade de preservação dos ecossistemas naturais desse bioma e formam o cenário do 15º Festival Ver-o-Peso da Culinária Paraense (VOP), a ser realizado ao longo deste mês de setembro, em Belém. O evento traz momentos culinários únicos nos quais belenenses e visitantes da sede da COP 30 poderão degustar de iguarias variadas, como resultado de pesquisas sobre o uso de ingredientes da Amazônia.

O Festival foi idealizado e criado pelo saudoso chef paraense Paulo Martins, a partir das lições que recebeu de sua mãe, dona Anna Martins, e da experiência no Restaurante "Lá Em Casa". A família de Paulo levou o VOP adiante, mas o evento teve de ser encerrado na pandemia da Covid-19, em 2020. Porém, o Ver-o-Peso da Cozinha Paraense regressa agora, a fim de realçar a Amazônia, região em destaque no mundo todo. Desse modo, o maior e o mais antigo evento gastronômico do Norte do Brasil mobiliza chefs dos quatro cantos do Brasil e já teve sua largada na segunda-feira (1), com o Circuito Gastronômico, evento que prosseguirá até o dia 21 deste mês, com menus temáticos e experiências exclusivas em 20 restaurantes.

“A culinária faz revolução. O Brasil foi descoberto por causa da culinária. O que foram as expedições? Os portugueses vieram para descobrir o Caminho das Índias. O que a Índia tinha? Especiarias. Nós podemos ter uma nova revolução, o dia que percebemos que a Amazônia é a nova Índia. O mundo precisa perceber e nós mesmos, brasileiros, precisamos perceber isso. E eu acho que isso é uma revolução que temos que fazer e no século XXI, e essa revolução vai acontecer”. A colocação foi feita pelo saudoso chef paraense Paulo Martins, idealizador e criador do VOP. Como parte do Festival, no dia 14 deste mês, será lançada uma biografia de Paulo: "Memórias de um filho do fogão", assinado pela jornalista Lorena Filgueiras.

Chef Paulo Martins: pesquisador e divulgador dos ingredientes e sabores da cozinha amazônica (Foto: Antônio Silva / Arquivo O Liberal)

Cheirando bem!

Com realização do Instituto Paulo Martins em parceria com a produtora de eventos Origem Justa, a 15ª edição do VOP conta ainda com a Feira de Produtores (de 1 a 30 de setembro), Jantar Magno (nos dias 3 e 10 de setembro), Chefs na Praça e Farofada (em 20 e 21 de setembro) e o aguardado Grande Festival, novidade da edição 2025.

Nos moldes dos principais festivais gastronômicos da atualidade, ele ocorrerá nos finais de semana de 5 a 7 e de 12 a 14, no Shopping Bosque Grão-Pará, com uma programação que incluirá degustações, aulas, atrações culturais e uma série de atividades que contarão com a presença de chefs de todo o Brasil. Entre eles, as chefs Janaína Torres, eleita a Melhor Chef Mulher do Mundo pelo The World´s 50 Best Restaurants 2024, e Carole Crema, conhecida dos realities de TV "Que Seja Doce!" e "Bake Off".

Estarão presentes também os chefs: Telma Shimizu (SP), Bruna Martins (MG), Rodrigo Bellora (RS),Leila Carreiro (BA), Raul Lemos (MasterChef Brasil); Morena Leite (Capim Santo); Benê Souza (SP); Rafa Gomes (MasterChef Profissionais 2018), Denise Rohnelt (RR), Gustavo Rodrigues (SP), Rodrigo Martins (PR), Toshi Akuta (SP), Mohamad Hindi (Estúdio M) e Danielle Dahoui(SP).

Do time paraense: Thiago Castanho, Paulo Anijar, Saulo Jennings e Daniela Martins. Juntam-se ao grupo ainda Esther Weyl,Felipe Gemaque, Yvens Penna, Nazareno Alves, Léo Modesto, Dani Serrão, Satoshi; Bebel Lima, Instadeva Gomes, Lucas Rodrigues, Brenda Brito, Roberto Hundertmark, Wagner Vieira, Jacirene Queiroz, Felipe Castanho, Arturo, Bethânia Bressanim, Edvaldo Caribé, Dona Nena, Sandra Azevedo, Oriana Bittar e Alan Renato.

O Grande Festival terá programação ao público infantil. Nos sábados, dias 6 e 13, atrações começarão às 12h, e nos domingos, dias 7 e 14, às 11h. Haverá brinquedos, contação de histórias, oficinas de circo e de bolhas de sabão e outras atrações no Estacionamento do Shopping Grão-Pará.

Uma das atrações do Grande Festival é o tradicional Jantar das Boieiras, nos dias 5 e 12 deste mê. Representantes da cozinha paraense farão os pratos principais e chefs convidados criarão os complementos. "Elas foram o principal motivo para a volta do evento, que tem a importante missão de valorizar a cozinha local, desenvolver sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis e transformar pessoas e comunidades por meio da comida", revela Joanna Martins, diretora do Instituto Paulo Martins.

"Não tínhamos como não fazer parte desse festival e desse momento de retorno, e neste ano especialmente”, acrescenta Jorge Bentes, diretor de Comunicação da Origem Justa e da Plataforma 091. "É um evento que carrega valores e propósitos bem definidos que enaltecem a cultura local", acrescenta Jorge.

Nesta quarta-feira (3), às 20h, ocorrerá o primeiro Jantar Magno do 15º Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, no Celeste Restaurante, na Cidade Velha. Esse evento reúne chefs nacionais e regionais para criar menus exclusivos com ingredientes amazônicos. O segundo Jantar Magno será no dia 10 próximo, a partir das 20h, no Com’è? Ristorante. A 15ª edição do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense conta com apresentação da Coca-Cola e o patrocínio de grandes parceiros que acreditam na força da gastronomia amazônica: Tuchaua, Setur, Senac, Formosa, Sebrae, Vale Metais Básicos e Shopping Bosque Grão-Pará.