Conheça as boieiras e os chefs confirmados no Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense
Jantar das Boieiras será realizado nos dias 5 e 12 de setembro no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém
O Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense (VOP) chega à 15ª edição destacando a tradição e o talento das boieiras, cozinheiras que atuam diariamente no mercado do Ver-o-Peso, em Belém. O evento, que completa 25 anos, terá o Jantar das Boieiras nos dias 5 e 12 de setembro, no Shopping Bosque Grão-Pará, reunindo 20 boieiras e boieiros ao lado de chefs renomados locais e de outros estados.
No evento, as participantes assinam os pratos principais, que recebem toques de finalização dos chefs convidados. Entre os nomes confirmados estão Osvaldina Ferreira, presente desde a primeira edição, e a estreante Bruna Meireles, além dos boieiros Marcelo Valcacio e Édson Rodrigues.
“Eu quero aprender, conhecer os chefs para ter aquela nova ideia pra levar pro Ver-o-Peso”, contou animada Viviana Espíndola, do box 107. “A gente tá se sentindo realizada, o evento voltando, a cidade se mobilizando, tem gente de fora vindo para o festival”, disse Eliana Ferreira, outra participante da edição.
Segundo a coordenadora de produção gastronômica, Fernanda Gemaque, os pratos preparados ainda são mantidos em segredo. “São 20 boieiras, dez no dia 5 e dez no dia 12, e o público vai poder descobrir os pratos nestes dois dias”, afirmou.
Duplas confirmadas no jantar
🗓️ 05 de setembro
- Milene Sales (Box 04) | Chef Telma Shimizu
- Elizabeth Medeiros (Box 12) | Chef Dani Serrão
- Fátima Ferreira (Box 45/46) | Chef Bethânia
- Bressanim Deiziane (Box 46) | Chef Lucas Rodrigues
- Kelly Ferreira (Box 49) | Chef Felipe Gemaque
- Maria Ferreira (Box 49) | Chef Benê Souza
- Marcelo Valcacio (Box 79) | Chef Roberto Hundmark
- Viviana Espíndola (Box 107) | Chef Rafa Gomes
- Bruna Meireles (Box 182) | Chef Carole Crema
- Ivonete | Chef Morena Leite
🗓️ 12 de setembro
- Karen Azevedo (Box 25) | Chef Raul Lemos
- Édson Rodrigues (Box 27) | Chef Marilia Passos
- Gláucia Silva (Box 36) | Chef Dani Martins
- Claudete Santos (Box 39) | Chef Rodrigo Martins
- Nilma Passos (Box 40) | Chef Leila Carreiro
- Roseane Gomes (Box 43) | Chef Janaína Torres
- Eliana Ferreira (Box 49) | Chef Rodrigo Bellora
- Osvaldina Ferreira (Box 52) | Chef Gustavo Rodrigues
- Hellem Barros (Box 54) | Chef Leo Modesto
- Lucia Torres (Box 37) | Chef Bruna Martins
Programação do Jantar das Boieiras
De acordo com a organização, o festival tem como principal motivação valorizar essas cozinheiras e sua contribuição para a cultura alimentar local. “Elas foram o principal motivo para a volta do evento, que busca desenvolver sistemas alimentares mais sustentáveis e transformar pessoas e comunidades através da comida”, destacou Joanna Martins, diretora do Instituto Paulo Martins, responsável pela realização junto à produtora Origem Justa.
Além da gastronomia, o público também poderá conferir apresentações musicais. No dia 5 de setembro, a programação terá shows de Sandrinha Eletrizante e da DJ Estamyna. Já no dia 12, será realizado o espetáculo inédito “Igapó”, com Arthur Nogueira e Andréa Pinheiro, além da discotecagem da DJ NatEsquema.
Serviço
Jantar das Boieiras
Data: 5 e 12 de setembro
Local: Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará
Ingressos: disponíveis em ticketmaster.com.br ou no perfil @veropesodacozinha
