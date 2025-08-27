Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Conheça as boieiras e os chefs confirmados no Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense

Jantar das Boieiras será realizado nos dias 5 e 12 de setembro no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém

Hannah Franco
fonte

Roseane Gomes, do Box 43, será uma das participantes do festival. (Divulgação/Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense)

O Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense (VOP) chega à 15ª edição destacando a tradição e o talento das boieiras, cozinheiras que atuam diariamente no mercado do Ver-o-Peso, em Belém. O evento, que completa 25 anos, terá o Jantar das Boieiras nos dias 5 e 12 de setembro, no Shopping Bosque Grão-Pará, reunindo 20 boieiras e boieiros ao lado de chefs renomados locais e de outros estados.

No evento, as participantes assinam os pratos principais, que recebem toques de finalização dos chefs convidados. Entre os nomes confirmados estão Osvaldina Ferreira, presente desde a primeira edição, e a estreante Bruna Meireles, além dos boieiros Marcelo Valcacio e Édson Rodrigues.

“Eu quero aprender, conhecer os chefs para ter aquela nova ideia pra levar pro Ver-o-Peso”, contou animada Viviana Espíndola, do box 107. “A gente tá se sentindo realizada, o evento voltando, a cidade se mobilizando, tem gente de fora vindo para o festival”, disse Eliana Ferreira, outra participante da edição.

Segundo a coordenadora de produção gastronômica, Fernanda Gemaque, os pratos preparados ainda são mantidos em segredo. “São 20 boieiras, dez no dia 5 e dez no dia 12, e o público vai poder descobrir os pratos nestes dois dias”, afirmou.

Duplas confirmadas no jantar

🗓️ 05 de setembro

  • Milene Sales (Box 04) | Chef Telma Shimizu
  • Elizabeth Medeiros (Box 12) | Chef Dani Serrão
  • Fátima Ferreira (Box 45/46) | Chef Bethânia
  • Bressanim Deiziane (Box 46) | Chef Lucas Rodrigues
  • Kelly Ferreira (Box 49) | Chef Felipe Gemaque
  • Maria Ferreira (Box 49) | Chef Benê Souza
  • Marcelo Valcacio (Box 79) | Chef Roberto Hundmark
  • Viviana Espíndola (Box 107) | Chef Rafa Gomes
  • Bruna Meireles (Box 182) | Chef Carole Crema
  • Ivonete | Chef Morena Leite

🗓️ 12 de setembro

  • Karen Azevedo (Box 25) | Chef Raul Lemos
  • Édson Rodrigues (Box 27) | Chef Marilia Passos
  • Gláucia Silva (Box 36) | Chef Dani Martins
  • Claudete Santos (Box 39) | Chef Rodrigo Martins
  • Nilma Passos (Box 40) | Chef Leila Carreiro
  • Roseane Gomes (Box 43) | Chef Janaína Torres
  • Eliana Ferreira (Box 49) | Chef Rodrigo Bellora
  • Osvaldina Ferreira (Box 52) | Chef Gustavo Rodrigues
  • Hellem Barros (Box 54) | Chef Leo Modesto
  • Lucia Torres (Box 37) | Chef Bruna Martins

Programação do Jantar das Boieiras

De acordo com a organização, o festival tem como principal motivação valorizar essas cozinheiras e sua contribuição para a cultura alimentar local. “Elas foram o principal motivo para a volta do evento, que busca desenvolver sistemas alimentares mais sustentáveis e transformar pessoas e comunidades através da comida”, destacou Joanna Martins, diretora do Instituto Paulo Martins, responsável pela realização junto à produtora Origem Justa.

Além da gastronomia, o público também poderá conferir apresentações musicais. No dia 5 de setembro, a programação terá shows de Sandrinha Eletrizante e da DJ Estamyna. Já no dia 12, será realizado o espetáculo inédito “Igapó”, com Arthur Nogueira e Andréa Pinheiro, além da discotecagem da DJ NatEsquema.

Serviço

Jantar das Boieiras

Data: 5 e 12 de setembro

Local: Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará

Ingressos: disponíveis em ticketmaster.com.br ou no perfil @veropesodacozinha

Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense

culinária
Cultura
