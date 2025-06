Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense retorna com novidades em 2025

O Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, um dos maiores legados do chef Paulo Martins, voltará a ser realizado este ano após ser oficialmente interrompido pela pandemia em 2020. Com a realização do Instituto Paulo Martins, em parceria com a empresa de eventos Origem Justa, o evento ocorrerá no mês de setembro e trará novidades, como a realização do “Grande Festival” no Shopping Bosque Grão-Pará, nos fins de semana de 5 a 7 e 12 a 14 de setembro.

Inspirado nos principais festivais gastronômicos do Brasil e do mundo, o evento terá uma programação recheada de atrações, com degustações, aulas e apresentações que contarão com a presença de chefs renomados de diversas partes do Brasil. Entre os destaques confirmados, estão a chef Janaína Torres, eleita a Melhor Chef Feminina do Mundo pelo The World’s 50 Best Restaurants 2024, e Carole Crema, premiada confeiteira que se tornou conhecida por sua participação nos realitys de TV ‘Que Seja Doce!’ e ‘Bake Off’.

Além das figuras de renome internacional, o Festival contará também com a participação de chefs locais que são representantes da gastronomia belenense. Entre eles estão Thiago Castanho, Paulo Anijar, Daniela Martins, Esther Weyl e Felipe Gemaque, que têm se dedicado a perpet​uar o legado da culinária paraense.

Um dos momentos mais esperados do evento será o tradicional Jantar das Boieiras, que, segundo Joanna Martins, diretora do Instituto Paulo Martins, foi o principal motivo para o retorno do Festival. “Elas foram o principal motivo para a volta do evento, que tem a importante missão de valorizar a cozinha local, desenvolver sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis e transformar pessoas e comunidades através da comida”, afirma Joanna.