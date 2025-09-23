Exposição 'Paisagens em Suspensão' estreia no mês de outubro, em Belém
Mostra reúne 50 obras de artistas como Emmanuel Nassar e Adriana Varejão, às vésperas da COP 30 na Amazônia.
Um conjunto de 50 obras de arte selecionadas de dois acervos museológicos vai compor a exposição Paisagens em Suspensão, que chega a Belém no dia 9 de outubro. A mostra propõe um olhar crítico sobre diferentes formas de representar, tensionar e imaginar as paisagens brasileiras — naturais, humanas, simbólicas e políticas.
Entre os artistas que integram a seleção estão Emmanuel Nassar, Frans Krajcberg, Maria Martins, Farnese de Andrade, Xadalu Tupã Jekupé, Djanira, Adriana Varejão, entre outros.
Mostra reflete urgências ambientais e sociais
O evento acontece às vésperas da COP 30 na Amazônia e sugere um estado de espera, transformação e fragilidade. Mais do que exibir obras, a exposição busca promover a arte como campo sensível para imaginar formas conscientes e generosas de habitar o mundo.
As pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e instalações passaram pela curadoria de Daniela Matera Lins e Daniel Barretto. A proposta é que as obras dialoguem entre si, abordando temas como:
- devastação dos territórios;
- expropriação dos corpos;
- memória da terra;
- colapso climático;
- potência de futuros ancestrais.
Núcleos curatoriais estruturam a exposição
A mostra foi organizada em cinco núcleos curatoriais, partindo da ideia de que a paisagem não é apenas uma representação da natureza, mas uma construção histórica, sensível e política, em constante disputa.
No núcleo O Corpo da Arte, estão reunidas obras que exploram a materialidade e a presença física da arte como organismo vivo, em diálogo com tempo, técnica e suporte. Entre os trabalhos expostos estão:
- Composição abstrata (1967), de Frans Krajcberg;
- Sem título (2018), de Marcia Thompson;
- Estudo de nuvens, de Vítor Meireles;
- O avô (1987-1995), de Farnese de Andrade.
Já o núcleo Paisagem, utopia, distopia confronta visões idealizadas de uma natureza bucólica com a distopia da exploração ambiental e social. Entre os destaques estão:
- Vista de um mato virgem que se está reduzindo a carvão (c. 1843), de Félix Émile Taunay;
- Grilo Solar nº 2, de Paulo Nenflídio;
- Sem título (1998-2002), de Daniel Senise;
- A Derrubada (c. 1897), de Pedro Weingartner.
Em Faz de Todos Nós “Índios”?, articula arte e denúncia ao evidenciar os paralelos entre processos coloniais e a atual destruição dos ecossistemas e das culturas originárias. Entre as obras estão:
- Mineiros de carvão, Santa Catarina (1974), de Djanira;
- Amazônia (2022), de Ricardo Ribenboim;
- Café (1935), de Candido Portinari;
- Ruina de charque, s/d, de Adriana Varejão.
Enquanto Imaginar o Porvir, propõe pensar o futuro não como invenção do novo, mas como escuta do que foi silenciado. O núcleo apresenta obras como:
- Ivy Tenondé (2022), de Xadalu Tupã Jekupé;
- Consertando a rede (1947), de Raimundo Cela;
- Rupestre (1998), de Siron Franco;
- Composição (1940), de Maria Martins.
Já Aprender a Viver com os Vivos, afirma o direito à vida em sua forma mais ampla, como direito à diversidade, à dignidade, ao afeto e aos sonhos. Entre os trabalhos estão:
- Carnaval de Subúrbio (1962), de Di Cavalcanti;
- Sem título (1999), de Leonilson;
- Capitães de Areia, Ilha de Itaparica (2008), de Andrea Fiamenghi;
- Praça XV de Novembro (1966), de Heitor dos Prazeres;
- Sobre nácar, de Anna Bella Geiger.
Serviço
Paisagens em Suspensão
Abertura: 9 de outubro, às 11h
Visitação: até 18 de janeiro de 2026
Local: CAIXA Cultural Belém – avenida Marechal Hermes, s/n, Armazém 6, Porto Futuro II, Umarizal, Belém (PA)
Dias/Horários:terça a domingo, das 11h às 22h
Entrada gratuita
