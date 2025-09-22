Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Oficina de Arte Inclusiva promove acessibilidade e protagonismo artístico em Belém

Por iniciativa da vereadora Nay Barbalho, projeto reúne 120 participantes em ambiente acessível no Casarão das Artes

O Liberal
fonte

As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público (Divulgação)

Durante o mês de setembro, o Casarão das Artes, localizado na Avenida Nazaré, em Belém, recebeu a Oficina de Arte Inclusiva, projeto idealizado pela vereadora Nay Barbalho em parceria com o Grupo O Liberal. A iniciativa tem como foco incentivar a expressão artística de pessoas com e sem deficiência, promovendo a inclusão e a valorização da diversidade por meio da pintura.

A oficina conta com encontros semanais, organizados por faixa etária, e adota recursos adaptados que garantem a participação plena de todos os inscritos. Entre os materiais utilizados estão pincéis de dedo, cavaletes de diferentes tamanhos e ferramentas desenvolvidas para ampliar a acessibilidade ao processo criativo. O projeto também conta com o acompanhamento de profissionais qualificados, como artistas plásticos, pedagogos e terapeutas ocupacionais.

Com 120 participantes divididos em quatro turmas de 30 pessoas, o projeto prevê o ingresso de novos integrantes ao longo das próximas semanas. As atividades vão além do ensino técnico e incluem momentos de reflexão e troca de experiências, como o contato com histórias de artistas com deficiência e referências visuais inspiradas em formas orgânicas.

Oficina

Para Nay Barbalho, a iniciativa busca não apenas desenvolver habilidades artísticas, mas também fortalecer a autoestima, a criatividade, o empoderamento e o protagonismo social dos participantes. “A arte é uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação. Queremos mostrar que todos podem ocupar esse espaço e expressar seu olhar sobre o mundo”, destaca a vereadora.

As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público, ampliando a visibilidade da produção artística inclusiva e fomentando a cultura acessível em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

COP 30

Anitta promete brilhar no Festival Global Citizen: 'Vamos arrasar em Belém'

A cantora também respondeu se vai trazer os “Ensaios da Anitta” à capital paraense

19.09.25 14h44

BELÉM 

Sesc assume gestão da Praça Waldemar Henrique e celebra Dia Mundial da Limpeza

Evento reúne voluntários, apresentações artísticas e ações de sustentabilidade em Belém

18.09.25 18h24

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

SUSTENTABILIDADE

Do canal à construção: lixo coletado por ecobarreiras em Belém se transforma em tijolos ecológicos

Lixo coletado pelas primeiras ecobarreiras colocadas nos canais da capital paraense já está sendo reutilizado e, além dos tijolos, devem virar matéria-prima sustentável para outros objetos

21.09.25 8h00

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

CÍRIO

Círio 2025: Concurso de Redação tem como tema 'Proteger a casa que partilhamos é um ato cristão'

Concurso ocorre deste domingo (21) no Centro Social de Nazaré, em Belém, e mobiliza mais de 104 estudantes de seis municípios

21.09.25 9h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda