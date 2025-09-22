Oficina de Arte Inclusiva promove acessibilidade e protagonismo artístico em Belém
Por iniciativa da vereadora Nay Barbalho, projeto reúne 120 participantes em ambiente acessível no Casarão das Artes
Durante o mês de setembro, o Casarão das Artes, localizado na Avenida Nazaré, em Belém, recebeu a Oficina de Arte Inclusiva, projeto idealizado pela vereadora Nay Barbalho em parceria com o Grupo O Liberal. A iniciativa tem como foco incentivar a expressão artística de pessoas com e sem deficiência, promovendo a inclusão e a valorização da diversidade por meio da pintura.
A oficina conta com encontros semanais, organizados por faixa etária, e adota recursos adaptados que garantem a participação plena de todos os inscritos. Entre os materiais utilizados estão pincéis de dedo, cavaletes de diferentes tamanhos e ferramentas desenvolvidas para ampliar a acessibilidade ao processo criativo. O projeto também conta com o acompanhamento de profissionais qualificados, como artistas plásticos, pedagogos e terapeutas ocupacionais.
Com 120 participantes divididos em quatro turmas de 30 pessoas, o projeto prevê o ingresso de novos integrantes ao longo das próximas semanas. As atividades vão além do ensino técnico e incluem momentos de reflexão e troca de experiências, como o contato com histórias de artistas com deficiência e referências visuais inspiradas em formas orgânicas.
Para Nay Barbalho, a iniciativa busca não apenas desenvolver habilidades artísticas, mas também fortalecer a autoestima, a criatividade, o empoderamento e o protagonismo social dos participantes. “A arte é uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação. Queremos mostrar que todos podem ocupar esse espaço e expressar seu olhar sobre o mundo”, destaca a vereadora.
As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público, ampliando a visibilidade da produção artística inclusiva e fomentando a cultura acessível em Belém.
