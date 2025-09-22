Oficina de Arte Inclusiva promove acessibilidade e protagonismo artístico em Belém

Durante o mês de setembro, o Casarão das Artes, localizado na Avenida Nazaré, em Belém, recebeu a Oficina de Arte Inclusiva, projeto idealizado pela vereadora Nay Barbalho em parceria com o Grupo O Liberal. A iniciativa tem como foco incentivar a expressão artística de pessoas com e sem deficiência, promovendo a inclusão e a valorização da diversidade por meio da pintura.

A oficina conta com encontros semanais, organizados por faixa etária, e adota recursos adaptados que garantem a participação plena de todos os inscritos. Entre os materiais utilizados estão pincéis de dedo, cavaletes de diferentes tamanhos e ferramentas desenvolvidas para ampliar a acessibilidade ao processo criativo. O projeto também conta com o acompanhamento de profissionais qualificados, como artistas plásticos, pedagogos e terapeutas ocupacionais.

Com 120 participantes divididos em quatro turmas de 30 pessoas, o projeto prevê o ingresso de novos integrantes ao longo das próximas semanas. As atividades vão além do ensino técnico e incluem momentos de reflexão e troca de experiências, como o contato com histórias de artistas com deficiência e referências visuais inspiradas em formas orgânicas.

Oficina As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público

Para Nay Barbalho, a iniciativa busca não apenas desenvolver habilidades artísticas, mas também fortalecer a autoestima, a criatividade, o empoderamento e o protagonismo social dos participantes. “A arte é uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação. Queremos mostrar que todos podem ocupar esse espaço e expressar seu olhar sobre o mundo”, destaca a vereadora.

As obras produzidas ao longo da oficina serão exibidas em exposições abertas ao público, ampliando a visibilidade da produção artística inclusiva e fomentando a cultura acessível em Belém.