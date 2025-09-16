Capa Jornal Amazônia
Museu de Arte Urbana de Belém levará murais ao Museu Emílio Goeldi

Projeto terá 19 artistas e parceria inédita com o museu, unindo arte urbana, ciência e memória da Amazônia

Gustavo Vilhena*
A edição contará com artistas da cena local e de outras regiões do Brasil. (Laércio Esteves)

O Museu de Arte Urbana de Belém (M.A.U.B) anunciou os 19 artistas que vão integrar a terceira edição do projeto em 2025, marcada por uma parceria inédita com o Museu Emílio Goeldi. Pela primeira vez em 130 anos, os muros do parque zoobotânico e a fachada dos prédios do Campus de Pesquisa receberão murais de arte urbana, transformando o patrimônio histórico em tela a céu aberto. A produção iniciou nesta terça-feira (16) e o lançamento oficial será no dia 28 de setembro.

A iniciativa acontece em um momento simbólico para a capital paraense, que se prepara para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), e reforça o protagonismo cultural e ambiental de Belém. Inspirados pelo acervo e pelas pesquisas do Goeldi, os artistas retratarão fauna, flora, arqueologia, saberes indígenas, heranças afro-amazônicas e biodiversidade, criando um diálogo entre memória e contemporaneidade.

Curadoria e processo criativo

A curadoria ficou sob responsabilidade de William Baglione, fundador do coletivo Famiglia e atuante há quase 30 anos no universo da arte urbana. Integrante do M.A.U.B desde a primeira edição, em 2023, Baglione coordenou a seleção de artistas que trazem releituras plurais da Amazônia.

Antes da execução, os nomes escolhidos participarão de uma imersão de dois dias no Museu Goeldi, em contato com coleções tapajônicas, cerâmicas marajoaras e a maior coleção indígena do mundo.

Quando e onde os murais serão exibidos

Ao todo, serão 19 murais, dos quais 17 instalados no Parque Zoobotânico e dois no Campus de Pesquisa. As obras permanecerão expostas por pelo menos um ano. A produção começa em 16 de setembro, com lançamento oficial previsto para o dia 28 do mesmo mês.

Artistas confirmados

A edição contará com artistas da cena local e de outras regiões do Brasil. São eles:

Alessandro Hipz, And Santtos, Cely Feliz, Kekel, Graf, Wira Tini, Deco Treco, Wes Gama, Ayala, João Nove (Digital Orgânico), Éder Oliveira, Chico Ribeiro, Alex Senna, LENU, Dudi Rodrigues, Dedéh Farias, Amanda Nunes, Dannoelly Cardoso, Gabz e Tsssrex.

Declarações sobre o projeto

Para Gibson Massoud, fundador da Sonique Produções, a edição marca um novo momento para a cidade:

“Promoveremos o diálogo entre arte urbana e os muros do museu, que são um símbolo de Belém. É uma forma de levar a história do acervo a partir de visões plurais de artistas visuais de todo o país, com destaque para o olhar dos paraenses sobre suas próprias histórias.”

O diretor do Museu Emílio Goeldi, Nilson Gabas Júnior, também ressaltou a relevância da iniciativa:

“O acordo com o M.A.U.B possibilita dar novo visual a um patrimônio tombado pela União. Queremos mostrar que a instituição, prestes a completar 160 anos, segue preparada para o século XXI, promovendo ciência e interrelação entre cultura, arte e educação.”

Sobre a realização

A terceira edição do M.A.U.B é uma realização da Sonique Produções e da Oito Quatro Produções, com aprovação pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto tem patrocínio da Vale, por meio da Lei Rouanet, além do apoio institucional do Governo Federal e do Ministério da Cultura.

A iniciativa reafirma o M.A.U.B como uma plataforma de intercâmbio artístico, aproximando arte urbana, ciência e biodiversidade em um dos espaços mais simbólicos de Belém.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Palavras-chave

Museu de Arte Urbana de Belém

Museu Emílio Goeldi
Cultura
.
