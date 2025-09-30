Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exposição 'Divina Amazônia' une arte sacra e tradição indígena em Belém

Mostra no reúne obras de Lúcia Rassy e Lucas “Siucy” Garrido e destaca o sincretismo amazônico

Laura Serejo
fonte

Lucas “Siucy” Garrido e Lúcia Rassy, respectivamente (Foto: Divulgação)

A partir desta quarta-feira, 01, e até o próximo domingo, 5 de outubro, os amantes de arte e cultura em Belém poderão visitar a exposição “Divina Amazônia: a Arte Sacra e a Tradição Indígena”, no 2º piso do Shopping Pátio Belém, com entrada gratuita e aberta ao público das 10h às 22h. A mostra apresenta 40 obras que conectam devoção e ancestralidade, em uma experiência que convida à reflexão sobre fé, diversidade cultural e identidade amazônica.

Com curadoria do arte-educador Chagas Franco e coordenação de Fernando Rassy, a iniciativa reúne duas linguagens distintas que dialogam entre si: as miniaturas em crochê de Nossa Senhora de Nazaré, criadas pela artista plástica Lúcia Rassy, e as pinturas do jovem artista indígena Lucas Garrido, conhecido como Siucy.

A abertura oficial está marcada para 1º de outubro, às 18h, com coquetel, apresentação musical e a possibilidade de aquisição das obras. A proposta, segundo o curador Chagas Franco, é mostrar que a fé assume múltiplas formas, mas preserva uma essência comum. “A mensagem que queremos passar é que a fé, em sua essência, é uma força universal que une as pessoas, independentemente de suas crenças”, afirmou.

O curador também lembra que outubro é um mês simbólico para os paraenses, marcado pelo Círio de Nazaré e pelas expressões de religiosidade popular. “A exposição busca mostrar que a devoção, seja à Virgem Maria ou à natureza, tem a mesma origem: a inspiração, a arte e a vida”, destacou.

Arte sacra em crochê

Com 68 anos, a artista Lúcia Rassy apresenta 20 esculturas em miniatura de Nossa Senhora de Nazaré feitas em crochê, cada uma com 20 centímetros de altura. Devota desde a infância, ela traduz sua fé em delicadas peças artesanais, trazendo uma releitura contemporânea da padroeira dos paraenses. “Cada pedacinho de crochê é uma oração”, definiu Lúcia, que aprendeu a técnica com a mãe e hoje a transmite às novas gerações.

Ancestralidade indígena nas telas

Em contraponto poético ao sagrado cristão, o artista indígena Lucas Garrido, de 22 anos, da etnia Baré, apresenta 20 pinturas que retratam o cotidiano das aldeias e a relação espiritual dos povos originários com a floresta. Conhecido artisticamente como Siucy — que significa “estrela” em sua língua —, ele pinta desde 2018 e atualmente concilia a produção artística com os estudos de Psicologia na UFPA. “Nós, povos indígenas, sabemos ser atuais sem deixar de ser ancestrais. Minha arte é uma forma de fortalecer nossa identidade e compartilhar nossa espiritualidade”, declarou.

Experiência imersiva

O cuidado com a montagem reforça a proposta de diálogo entre as linguagens. As miniaturas em crochê serão expostas em mesas de tons neutros, dispostas em semicírculo, enquanto as pinturas estarão emolduradas com miriti e penduradas em esteiras de palha, criando um corredor visual que conduz o visitante. A iluminação suave e a trilha sonora introspectiva completam o ambiente.

De acordo com o coordenador Fernando Rassy, a ideia é que cada pessoa se reconheça nas obras apresentadas. “Queremos que cada visitante encontre um pedacinho de sua própria fé refletido nas obras”, afirmou.

Serviço - Exposição: “Divina Amazônia: a Arte Sacra e a Tradição Indígena”

  • Local: Shopping Pátio Belém (2º piso – Rua Padre Eutíquio)
  • Data: 1º a 5 de outubro
  • Horário: 10h às 22h (funcionamento do shopping)
  • Entrada gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

exposicao de arte

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

APRESENTAÇÃO

Marabá Jazz Festival: 3ª edição do evento reúne nove atrações da música instrumental brasileira

O projeto é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará

29.09.25 22h40

VIRALIZOU

‘Rock Doido do Gael’: Bebê ganha ‘mesversário’ inspirado na festa de aparelhagem do Crocodilo

A família do pequeno Gael, de seis meses, compartilhou os registros nas redes sociais e foi parar na página oficial da própria festa

29.09.25 20h32

LUTO

Morre Marquinho PQD, sambista e parceiro de Arlindo Cruz, aos 66 anos

O compositor estava internado há alguns dias. A causa da morte não foi divulgada pela família

29.09.25 18h33

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

ALERTA

Ex-BBB e médica Thelma Assis alerta sobre intoxicação por metanol após mortes por bebidas adulterada

Duas pessoas morreram e oito foram internadas após consumo de álcool adulterado; especialista esclarece riscos da substância

29.09.25 23h47

SUPOSTO CASAL

Assumidos? Zé Felipe e Ana Castela posam de mãos dadas durante passeio no Pantanal

Cantores geram rumores de romance ao compartilhar registros de viagem com Leonardo e Poliana Rocha

29.09.25 23h25

'MINHA VIDA PAROU'

Lembra dela? Ex-atriz da Globo revela saúde debilitada há meses; saiba quem é

Atriz que participou das novelas "Alma Gêmea" e "Caras & Bocas" desabafou sobre problemas de saúde

29.09.25 19h15

APRESENTAÇÃO

Marabá Jazz Festival: 3ª edição do evento reúne nove atrações da música instrumental brasileira

O projeto é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará

29.09.25 22h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda