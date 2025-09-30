Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wagner Moura é favorito na disputa do Oscar 2026, aponta revista norte-americana

Editor da Variety que havia antecipado a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner Moura (Foto:Divulgação)

Wagner Moura surge como favorito ao Oscar 2026 de Melhor Ator, segundo a revista americana Variety. O destaque se deve ao seu papel no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que já conquistou premiações importantes, incluindo Cannes, onde Moura foi eleito Melhor Ator e Mendonça Melhor Diretor.

Clayton Davis, editor da Variety que havia antecipado a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025, coloca Moura à frente de nomes como Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após A Outra), Dwayne Johnson (Coração de Lutador), Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Ethan Hawke (Blue Moon).

Além do prêmio de atuação, o longa brasileiro também figura entre os favoritos em categorias como melhor direção, roteiro original e melhor filme.

A história por trás do filme

O Agente Secreto se passa no Recife de 1977 e acompanha Marcelo, especialista em tecnologia que retorna à cidade em busca de paz, mas acaba confrontando um passado misterioso e um ambiente longe de ser acolhedor.

O elenco conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho. O filme estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

Reconhecimento internacional

Na última sexta-feira, 26, Moura recebeu o Golden Eye Award no Festival de Zurique, na Suíça, tornando-se o primeiro ator sul-americano a receber o prêmio. Em vídeo publicado pelos organizadores, ele comentou:

"É um reconhecimento que eu carrego, e entendo que não é apenas sobre mim, ou o que faço, mas sobre o cinema sul-americano. E isso me deixa muito orgulhoso."

O diretor Kleber Mendonça Filho também elogiou o ator: "É alguém a quem amo, um grande amigo. Ele é incrivelmente carismático. Uma estrela do cinema, um grande ator e uma ótima pessoa. Ou seja, é o pacote completo."

