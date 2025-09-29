Capa Jornal Amazônia
Ex-BBB e médica Thelma Assis alerta sobre intoxicação por metanol após mortes por bebidas adulterada

Duas pessoas morreram e oito foram internadas após consumo de álcool adulterado; especialista esclarece riscos da substância

Hannah Franco
fonte

Ex-BBB Thelma Assis alerta sobre risco de metanol após mortes por álcool adulterado (Reprodução/Instagram)

Duas mortes e oito internações marcaram o caso de intoxicação por bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, que repercutiu nas redes e preocupou autoridades de saúde. Com seis casos confirmados e dez em investigação, a ex-BBB e médica Thelma Assis usou o Instagram nesta segunda-feira (29/9) para esclarecer dúvidas sobre o risco da substância e orientar a população.

“Eu fiquei muito preocupada, é uma situação bem delicada. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo pra poder ajudar a divulgar a informação, porque muita gente nem deve saber o que é metanol”, disse Thelma em vídeo publicado.

VEJA MAIS

image Intoxicação por metanol: mais de 100 garrafas são apreendidas em bares dos Jardins e da Mooca

image 'Não estava enxergando, entrei em desespero', relata jovem que consumiu bebida adulterada
Diogo Sousa estava no mesmo grupo do jovem de 27 anos que está em coma desde o dia 1° de setembro, internado no Hospital São Luiz, em Osasco

O metanol é um álcool tóxico, usado na indústria como solvente e não indicado para consumo humano. Mesmo pequenas doses podem ser letais. Segundo Thelma, ao ser ingerido, ele é metabolizado pelo fígado e se transforma em ácido fórmico, provocando acidose metabólica, que pode afetar órgãos vitais como cérebro, olhos, pulmões, rins e pâncreas.

“Esse ácido fórmico deixa o corpo ácido, que na medicina a gente chama de acidose metabólica [...] Ele prejudica o nosso sistema nervoso central, prejudica o nosso nervo óptico, a nossa retina, os pulmões, pode dar uma pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, pode lesionar os nossos pulmões, pode dar uma insuficiência renal… É um quadro muito grave.”

Ela reforçou que os sintomas podem aparecer entre 6 e 24 horas após o consumo e que o metanol misturado a outras bebidas pode passar despercebido. "Não é também para a gente criar um pânico, mas é para a gente ligar a chavinha de alerta", disse a médica.

Casos recentes e repercussão

O caso envolveu gin, whisky e vodka adquiridos em conveniências, bares e mercados informais. As vítimas são jovens e adultos de diferentes cidades, que consumiram o álcool em festas e bares. Duas pessoas morreram e outras oito foram internadas, sendo seis confirmadas com intoxicação por metanol. Ainda existem 10 casos em investigação, enquanto as autoridades monitoram a situação.

Segundo a secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Machado, há risco de surto de intoxicação por metanol e pediu atenção redobrada de consumidores e profissionais de saúde.

