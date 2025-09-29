Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Bebida adulterada com metanol causa duas mortes e deixa jovem cego temporariamente

Autoridades alertam para os perigos da ingestão de bebidas alcoólicas ilegais e reforçam a importância de verificar procedência dos produtos

Gabrielle Borges
fonte

A ingestão de bebidas de origem duvidosa em festas, bares clandestinos e vendas informais é altamente arriscada. (Freepik)

Duas pessoas morreram, um jovem ficou temporariamente cego e outro em coma após consumirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol em São Paulo. O caso chocante está sendo investigado pela Polícia Civil e reacende o alerta sobre os riscos do consumo de produtos sem procedência confiável.

As vítimas apresentaram sintomas como náuseas intensas, vômitos, dores abdominais e confusão mental poucas horas após o consumo da bebida comprada em diferentes regiões do estado de São Paulo. Entre elas: São Bernardo do Campo, Bragança Paulista e na própria capital, São Paulo. 

 Ao todo, o estado já soma uma morte e oito internações relacionadas a esse tipo de contaminação.

VEJA MAIS

image Bebida alcoólica adulterada mata 23 pessoas em Istambul
Esse tipo de intoxicação é recorrente na Turquia, especialmente devido ao aumento da produção clandestina, que disparou em resposta ao aumento dos impostos sobre bebidas alcoólicas



image Seis turistas morrem após consumirem bebida alcoólica adulterada
As vítimas incluem duas australianas, dois dinamarqueses, um americano e uma britânica. A morte mais recente aconteceu nesta sexta-feira (22)



image Bebida alcoólica adulterada mata 42 e leva quase 100 a hospitais na Índia; entenda
Na Índia, a comercialização de bebidas alcoólicas é proibida, a menos que se obtenha uma autorização para consumo


 

Em Bragança, um homem de 52 anos foi encontrado inconsciente em sua residência. Segundo informações médicas, ele ficou dez dias em coma e continua sob cuidados intensivos. A suspeita é que a vítima tenha consumido bebida alcoólica adulterada com metanol.

Já o jovem Diogo Marques relatou que saiu com o amigo de infância, Rafael, e mais três meninas para beber. Eles foram até uma adega onde compraram gin e beberam, mas, no dia seguinte, todos acordaram com dor de cabeça. Diogo acordou sem visão. Rafael está em coma e o quadro é considerado "irreversível".

O que é o metanol e por que ele é perigoso?

O metanol é um tipo de álcool altamente tóxico, utilizado principalmente como solvente industrial e combustível. Quando ingerido, mesmo em pequenas quantidades, pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, comprometimento da visão e, em casos graves, levar à morte.

Segundo especialistas, o metanol é mais barato que o etanol, o álcool usado na produção de bebidas alcoólicas legalizadas. Por isso, criminosos o utilizam de forma clandestina para adulterar bebidas, aumentando os lucros à custa da saúde pública.

Investigação em andamento

A Delegacia de Polícia do Consumidor (Decon) investiga a origem da bebida e trabalha com a hipótese de produção clandestina. Amostras foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, que confirmou a presença de altos níveis de metanol no líquido.

A polícia busca identificar os responsáveis pela distribuição. “Estamos tratando este caso como crime contra a saúde pública, com agravante de homicídio doloso”, afirmou o delegado responsável.

Como identificar bebida adulterada?

As autoridades reforçam a importância de verificar a procedência das bebidas alcoólicas antes do consumo. Alguns sinais de adulteração incluem:

  • Preços muito abaixo do mercado
  • Rótulos com erros de impressão ou sem informações claras
  • Lacres violados ou ausentes
  • Odor diferente do habitual

Além disso, a ingestão de bebidas de origem duvidosa em festas, bares clandestinos e vendas informais é altamente arriscada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

bebida adulterada

intoxicação

São Paulo

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes

29.09.25 7h23

Com gols palmeirenses, Brasil estreia com empate diante do México no Mundial Sub-20

28.09.25 22h18

Brasil pede desculpas por violações de direitos no caso 'Mães de Cabo Frio'

28.09.25 20h02

BRASIL

Cachorro invade escola e morde duas alunas em Santa Catarina

De acordo com o relato da diretora da escola à Polícia Militar, o animal se aproximou do portão quando viu uma criança brincando no pátio.

27.09.25 10h50

MAIS LIDAS EM BRASIL

FAMOSOS

Morre jornalista Paulo Soares, o ‘Amigão da Galera’

O ex-narrador esportivo começou a carreira aos 15 anos, na Rádio Clube de Araras, em São Paulo. Ao logo do tempo, passou pela Gazeta, Record, Cultura e ESPN

29.09.25 8h29

PERIGO

Bebida adulterada com metanol causa duas mortes e deixa jovem cego temporariamente

Autoridades alertam para os perigos da ingestão de bebidas alcoólicas ilegais e reforçam a importância de verificar procedência dos produtos

29.09.25 11h06

BRASIL

Homem agride e estupra protetora de animais após se arrepender de adotar cachorro

O suspeito declarou que o animal adotado estava dando prejuízo e comendo objetos de sua casa

29.09.25 9h35

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda