Vencedor da Mega Sena morre 24 dias após retirar prêmio; saiba o que aconteceu

Um homem que ganhou sozinho mais de R$ 200 milhões na Mega Sena em novembro, morreu nesta quarta-feira (4) por suspeita de mal súbito enquanto fazia um tratamento odontológico em uma clínica de Cuiabá.

Antonio Lopes, de 74 anos, era pecuarista e trabalhava com compra e venda de gado em fazendas de Mato Grosso. Ele deixa quatro filhos.

Ele foi o vencedor de um dos 10 maiores prêmios da história realizado no dia 9 de novembro, em São Paulo. Antônio acertou as seis dezenas do concurso 2.795 da Mega-Sena, com uma aposta simples, de R$ 5.

A Polícia Civil de Cuiabá afirmou que está apurando informações junto à clínica para entender qual foi a causa da morte.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)