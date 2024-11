Aposta única na Mega-Sena ganha R$ 201 milhões; paraenses também faturam prêmios altos

Na edição do concurso 2795 da Mega-Sena, sorteado no sábado (9/11) um sortudo apostador da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, acertou as seis dezenas e faturou o impressionante prêmio de R$ 201.963.763,26. A aposta vencedora foi realizada em uma unidade lotérica, com jogo simples de seis números, sem aposta em sistema de “teimosinha” e feita de forma presencial.

Além do prêmio milionário, apostas de cinco acertos também renderam um valor considerável. Em Belém, uma aposta simples rendeu ao ganhador o valor de R$ 49.426,51.

Outras apostas premidas

Para os acertos de quatro números, diversos apostadores foram contemplados em Belém e outras cidades do Pará, com prêmios de R$ 892,48. Entre as unidades lotéricas que tiveram bilhetes premiados, destacam-se várias de Belém, e outras lotéricas de Abaetetuba e Altamira.

Outras apostas registradas com sete e oito números distribuíram prêmios mais altos, onde os valores pagos chegaram a R$ 8.924,76.

Números sorteados

Os números sorteados no concurso 2795 foram: 13, 16, 33, 43, 46 e 55.