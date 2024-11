Mega Sena: ninguém acerta dezenas e prêmio sobe para R$ 200 milhões

A Mega Sena acumulou! Nenhuma aposta acertou as dezenas sorteadas no concurso 2794, na noite desta quinta (8). O prêmio de R$ 140 milhões subiu para R$200 milhões e agora se torna o 6º maior valor da história da loteria.

Confira os números sorteados no concurso 2794:

03 - 09 - 14 - 20 - 28 - 52

Qual o maior valor sorteado em 2024?

A Mega Sena 2696 sorteou o maior valor do ano, no dia 5 de março. Apenas uma aposta acertou os seis números sorteados e conquistou o prêmio, no valor de R$ 206 milhões, seis a mais do que o que será sorteado no próximo sábado (9).

O valor milionário foi conquistado por um ganhador de Goiânia. Três apostadores do Pará também foram premiados no mesmo concurso. Neste caso, os bilhetes acertaram cinco dezenas e somaram mais de R$ 157 mil.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).