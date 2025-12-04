Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Produtora de Ruthetty presta homenagem à artista: 'vou honrar o legado dela'

Rute Gomes dos Santos foi encontrada morta dentro de uma casa em Belém. A morte dele é apurada sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (Defem).

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra Ruthetty (à esquerda) e a produtora dela, Ciane de Moraes (à direita). (Foto: Arquivo pessoal)

Ciane de Moraes, produtora de Ruthetty, a rainha do tecnomelody, prestou uma homenagem para a artista, que foi encontrada morta dentro de uma residência no bairro da Marambaia, em Belém, na quarta (3/12). A morte de Rute Gomes dos Santos é apurada sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (Defem).

Ela lembrou os problemas que Ruthetty tinha com a esquizofrenia. “Eu insisti várias vezes nela. Não só pelo seu legado e talento, mas porque sabia da sua doença e limitações. Era teimosa e isso fazia parte da doença. Quando ela sumiu uma vez, quase enlouqueci! E quando a encontrei, comecei a chorar. E ela, com um sorriso doce, disse: ‘calma, Ciane. Eu estou bem! Vamos juntas?”, contou.

Moraes disse também que, junto com o irmão e a companheira dele, tentava internar a cantora. Porém, com o avanço da doença, “não deu tempo” de buscar o tratamento. “Eu a amo e vou amá-la para todo o sempre. Vou honrar o legado dela”, afirmou.

Ciane também aproveitou para agradecer à prefeita de Oeiras do Pará, Gilma Ribeiro, por ter dado a oportunidade de que Rute se apresentasse no Festival do Camarão, no mês passado. Essa foi a última apresentação da artista antes de ela morrer.

Considerada um dos grandes nomes da música romântica e do tecnomelody paraense, Ruthetty conquistou o público com sucessos como “Viver de Ilusão” e “Amor da Minha Vida, Eterno Amor”. Sua voz marcou festas, rádios e os tradicionais bailes da saudade, consolidando seu papel na cena musical do Pará.

O velório de Rute ocorre a partir das 14h desta quinta-feira (4/12) na funerária Goldpax, que fica na travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco, em Belém . O corpo dela será sepultado nesta sexta (5/12), às 10h, no Cemitério Parque Memorial Metrópole, em Ananindeua, na Grande Belém, e a cerimônia será aberta ao público.

Morta a pauladas

Informações obtidas pelo jornalista Wesley Costa, da Rádio Liberal+, com fontes da Polícia Científica indicam que a artista teria sido golpeada na região da cabeça e que o principal suspeito é o ex-companheiro da cantora.

Segundo essas primeiras apurações, após o ataque, o suspeito teria tentado criar uma cena para simular um suicídio, chegando a vestir a artista e posicionar um tecido em seu pescoço, na tentativa de sustentar uma falsa narrativa sobre a morte.

A versão reforça as dúvidas levantadas pela família de Ruthetty, que nega a possibilidade de suicídio. Uma das irmãs da artista foi a primeira a chegar ao local e encontrou a casa bastante revirada. Em um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por familiares, é possível ver manchas de sangue no ambiente, enquanto uma pessoa afirma que houve “luta corporal” e que “enforcamento não sai sangue”. Parentes também relatam que o celular da cantora está desaparecido desde a última sexta-feira (28/11).

Carreira e legado

No fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, a artista ganhou destaque nacional como “Rainha do tecnomelody”, levando o gênero a novos públicos. Em 2024, em entrevista ao Grupo Liberal, celebrou seu retorno aos palcos e a conexão afetiva do público paraense com seu trabalho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

produtora de ruthetty

presta homenagem

artista

honrar o legado dela
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESQUENTA

Anitta lança EP inédito; feat com Viviane Batidão está disponível

Cantora lança o “Ensaios da Anitta”, dando início à temporada carnavalesca com seis faixas inéditas que misturam funk, tecnomelody, piseiro e pop. O projeto chega repleto de colaborações

04.12.25 21h01

SHOWS GRATUITOS

Portal da Amazônia vira palco de festival do brega paraense nesta sexta (5) e sábado (6)

Programação inclui Carabao, Rubi, Crocodilo, Super Pop, Banda Sayonara, AR-15, Wanderley Andrade e outros nomes da cena

04.12.25 11h00

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARREIRA

Relembre os sucessos de Ruthetty, a rainha do brega, que faleceu nesta quarta (3)

A cantora foi encontrada morta em Belém. Ao longo da carreira, conquistou o público com diversos hits do tecnomelody e marcou gerações no brega paraense

03.12.25 20h09

Novela Turca

Novela turca 'A Noiva de Istambul': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida pelo nome original 'İstanbullu Gelin'

12.03.25 16h00

Novela Turca

Conheça a novela turca 'A Agência'; saiba a história e onde assistir

Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Fatih Artman estão no elenco principal

19.02.25 16h00

NA ONDA DO MOMENTO

Carlinhos Maia convida Valéria Paiva, Viviane Batidão e Wanderley Andrade para show

“Eu gosto da batida, do Tecnobrega”, afirma Carlinhos Maia ao convidar os artistas paraenses para se apresentarem no “Rancho do Maia”

07.11.24 22h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda