Coluna do Estadão: Michelle avança como porta-voz do bolsonarismo

Michelle Bolsonaro pediu desculpas aos enteados por ter se intrometido e rejeitado a articulação para apoio a Ciro Gomes no Ceará. Mas se engana quem pensa que o gesto significa recuo ou submissão aos filhos de Jair Bolsonaro. Ao contrário, a ex-primeira-dama escolheu a forma e as palavras para crescer como porta-voz do bolsonarismo. E já conseguiu uma vitória: o PL suspendeu a aliança com o pretenso candidato ao governo cearense. Michelle poderia ter resolvido o problema em casa, se fosse apenas algo doméstico. Mas optou por divulgar uma carta cheia de recados, mostrando que o caso é político e que ela age de forma distinta dos enteados. Também fez várias publicações nas redes mostrando Ciro Gomes disparando críticas agressivas a Bolsonaro.

LISTA. Michelle Bolsonaro reforçou o apreço à família, a defesa inegociável do marido e a postura antipetista. Ou seja, destacou que cumpre pré-requisitos de alguém capaz de representar as crenças de Jair Bolsonaro. "Antes de ser uma líder política, sou mulher, mãe, esposa e, se tiver que escolher, ficarei com as duas últimas opções."

DIFERENTES. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o porta-voz do pai nas articulações políticas para as eleições de 2026. Sem citá-lo, a ex-primeira-dama falou em mostrar ao marido que ele pode estar errando.

PRESENÇA. Michelle sabe que seu discurso tem potencial para mobilizar a militância. Desde que assumiu o PL Mulher e passou a excursionar pelo País falando em nome da sigla, aumentou o número de filiados e articulou a composição dos palanques de Paraíba, Distrito Federal, Santa Catarina e, agora, no Ceará.

SINAL... O procurador Fernando Martins, chefe do grupo de trabalho do MPF sobre transportes, disse que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) precisa quebrar monopólios no mercado interestadual de passageiros. Martins participou de uma reunião na Procuradoria com o governo e empresas.

...VERMELHO. No encontro, o secretário nacional do Consumidor, Paulo Henrique Pereira, e um servidor da própria ANTT também criticaram a falta de abertura do mercado no marco regulatório do setor de ônibus. Procurada, a agência não respondeu.

MAPA. O governo de São Paulo planeja usar a concessão da Rota Mogiana, com 520 km de rodovias, para impulsionar o turismo no interior. Com um investimento previsto de R$ 8,9 bilhões, as estradas atravessam 19 municípios, cujas atrações incluem comércio de flores e vinícolas, como Holambra e Ribeirão Preto.

RANKING. Petrobras, Ambev e Itaú foram as empresas de capital aberto que mais pagaram impostos em 2024, nos âmbitos federal, estadual e municipal. As três companhias repassaram R$ 257 bilhões ao governo. Os dados constam de um estudo da FGV com a Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca).

CIFRAS. O levantamento, obtido pela Coluna, analisou as 270 maiores empresas do País listadas na Bolsa de Valores. O grupo pagou ao todo R$ 640 bilhões em impostos, taxas e contribuições no ano passado. Os 15 maiores repasses somam R$ 411,3 bilhões.

VODCAST ?DOIS PONTOS' | O que levamos da infância ao envelhecimento

Cybelle Diniz Geriatra

"Quando envelhecemos, o músculo enfraquece. Quem não fez atividade física na infância chega ao envelhecimento caindo, quebrando e com mais dificuldade."

Ana Escobar Pediatra

"O cérebro reduz a plasticidade durante o envelhecimento. Aprender pode ser difícil, mas desaprender é muito pior. Maus hábitos da infância continuam."

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto)