Marido de Isabel Veloso posta foto com influenciadora no hospital: 'Vai passar'

Isabel precisou ser entubada após passar mal na quinta.

Estadão Conteúdo
fonte

Isabel Veloso ficou conhecida após publicar que lhe restavam apenas seis meses de vida (Foto/Instagram: @isabelvelosoo)

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, segue atualizando o estado de saúde da influenciadora, internada na UTI desde a quinta-feira, 27. No domingo, 30, Lucas publicou uma foto ao lado de Isabel no hospital.

"Logo tudo isso vai passar", escreveu na imagem, compartilhada nos stories do Instagram. "Apesar de eu não ser perfeito, quero tentar ao máximo ser o melhor marido para você."

Isabel precisou ser entubada após passar mal na quinta. Segundo Lucas, foi constatado que ela estava com excesso de magnésio no sangue. "Depois disso, a Isabel parou de respirar e de ter saturação", disse ele.

Isabel realizou um transplante de medula óssea em outubro e havia recebido alta no dia 10 de novembro. Tanto seu o pai quanto sua mãe e a irmã eram potenciais doadores, com 50% de compatibilidade da medula, mas a equipe médica optou pela doação do pai.

Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021. Em maio, ela usou as redes sociais para anunciar que o câncer estava em remissão e que poderia fazer um transplante de medula óssea. A influenciadora estava em cuidados paliativos até então.

Isabel Veloso

estado de saúde

marido
