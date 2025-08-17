Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paolla Oliveira revela por qual parte de 'Vale Tudo' recebeu mais comentários nas ruas

Estadão Conteúdo

Paolla Oliveira participou do Altas Horas deste sábado, 16, e comentou a respeito de sua personagem na novela Vale Tudo, Heleninha Roitman. A atriz afirmou que recebeu muitos comentários sobre sua atuação por conta do relacionamento com Ivan (Renato Góes) na trama.

O apresentador Serginho Groisman introduziu o assunto perguntando como estava sendo a recepção de seu trabalho nas ruas. "Fico muito feliz. Recebo muitos depoimentos. Muita opinião na época do relacionamento com o Ivan. As mulheres ficaram muito mexidas com as fragilidades."

"Acho que, de alguma maneira, a gente se viu Heleninhas e se conectou de uma maneira diferente, para além da doença, do alcoolismo", disse.

A atriz ainda fez elogios à autora, Manuela Dias: "É uma coragem fazer um remake, um trabalho que já nasce com expectativa. Ela é bem corajosa e segue firme. Acho que o final agora vai ser bem quente".

Em outro momento, ao falar sobre o início de sua carreira, Paolla Oliveira voltou a excluir sua participação no elenco de Metamorphoses, novela da Record que foi considerada como um fracasso à época.

"Fazia faculdade de fisioterapia e teatro. Dei uma última chance. Fiz um teste para Belíssima, a novela que comecei - Já tinha feito algumas coisas em dramaturgia em outras emissoras, mas não tinham concluído... Então considero 2005 a primeira novela, mas já tinha feito algumas coisas", afirmou no Altas Horas.

Não é a primeira vez em que Paolla Oliveira omite Metamorphoses de seu currículo. Em entrevista ao Roda Viva no último mês de maio, por exemplo, foi confrontada sobre o fato. À época, explicou: "Minha primeira experiência, mesmo, do início ao fim, com as pessoas identificando que eu tinha feito a novela foi em 2005, com Belíssima".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

novela

Vale Tudo

Paolla Oliveira
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AÇÃO

Nos bastidores de Pssica: Grupo Liberal visita com exclusividade o set da série da Netflix em Belém

Literatura paraense, de Edyr Augusto, ganha nova trama com direção de Quico e Fernando Meirelles. Distribuição de produção será para 190 países

17.08.25 9h00

CINEMA

‘O Último Azul’ estreia na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado e destaca a Amazônia

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto

16.08.25 19h28

CINEMA

Atriz paraense Angela Ribeiro dá vida à 'Mulher da Casa Abandonada' em série documental no streaming

A paraense interpreta Margarida Bonetti em flashes que recriam a história

16.08.25 15h17

FORÇA, MESTRE!

Mestre Damasceno apresenta melhora e família atualiza estado de saúde nas redes sociais

O artista está na UTI desde o último dia 8 de agosto tratando uma pneumonia grave

16.08.25 14h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil

Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

15.08.25 23h16

CULTURA

Feira do Livro sedia lançamento de livros e outras atrações neste domingo (17) em Belém

Montado no Hangar e com entrada gratuita, evento deverá reunir um grande público para conferir a programação que inclui o relançamento de 'Transtempo', do saudoso escritor paraense Benedicto Monteiro, em meio a estandes com livros para todas as idades

17.08.25 9h30

ALEGORIAS

Arte e sustentabilidade se unem na 'Freezone Cultural Action', que será realizado em Belém na COP 30

Instalação artística reunirá esculturas, arenas culturais, gastronomia e fóruns temáticos de 9 a 21 de novembro

17.08.25 8h00

ARTES PLÁSTICAS

Amazônia Líquida: Rose Maiorana e Felícia Assmar Maia falam sobre exposição e peças de desfile

A exposição terá pela primeira vez um desfile de moda, com vestidos confeccionados por Bena Furtado

17.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda