‘Vale Tudo’: mulher que adivinhou o assassino de Odete Roitman em 1988 acerta o desfecho de 2025

Na primeira versão de “Vale Tudo”, exibida em 1988, Laura Boaventura participou de um concurso para adivinhar quem matou Odete Roitman e venceu. Em 2025, com o remake da novela, a mulher previu e acertou, novamente, o desfecho da vilã. Na época, Laura ganhou 5 milhões de cruzados, o equivalente a R$ 85 mil.

A vencedora do concurso afirmou que Leila, personagem de Cassia Kiss, era a assassina de Odete, papel de Beatriz Segall. Ela enviou três cartas com o mesmo palpite. “Gostava de assistir com meu avô e ficávamos conjecturando, imaginando diferentes finais, explorando possibilidades e investigando cada detalhe”, disse à TV Globo.

Nesse ano, Laura suspeitava que Odete, interpretada por Debora Bloch, não havia morrido. Para ela, a vilã sobreviveu ao tiro disparado por Marco Aurélio, vivido por Alexandre Nero, e contou com a ajuda de Freitas, personagem de Luis Lobianco. Novamente, a mulher acertou o final da vilã.