Concertos, samba, carimbó e comédia animada primeira sexta-feira (07/11) pré COP 30; confira agenda
Theatro da Paz, Casa Apoena, Feira do Açaí e Sesc Doca estão entre os espaços que recebem atrações neste dia 7 de novembro
Para quem chega a Belém nesta sexta-feira (7) de véspera da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), ou é morador e quer aproveitar, a capital paraense reserva muito mais do que debates climáticos na primeira sexta-feira de novembro. A cidade oferece uma programação cultural diversificada, que vai de apresentações musicais, concertos e shows de comédia. Confira o que fazer na cidade hoje (07/11):
🎻 A Orquestra Jovem Vale Música se apresenta sob a regência do maestro Renan Cardoso. O concerto traz obras consagradas da música de concerto mundial, entre elas 'Abertura da ópera Carmen', de Georges Bizet; ‘O Barbeiro de Sevilha’ e ‘Guilherme Tell’, de Gioachino Rossini; além de composições de Carlos Gomes, Antonín Dvořák e Heitor Villa-Lobos.
- Hora: 20h
- Local: No Teatro da Paz - Praça da República | Rua da Paz, s/n
- Ingresso: Gratuitos com resgate pelo Ticket Fácil
💃 “Baile Felina”, festa que reúne DJs mulheres do Pará, terá no line-up Ane Oliveira, Carol Blois, Gabi Matos, Nat/Esquema e Pedrita, além da cantora potiguar Leoa, que fará um pocket show apresentando o álbum ‘Original Malokera’. A festa celebra toda a força e feminilidade dos artistas.
- Hora: 21h
- Local: Casa Apoena - R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha, em Belém
- Ingresso: Lote Promocional por R$20, Lote R$25 e Lote 2 R$30, sem Sympla
🥁 “Samba Fé no Batuque”, alusivo ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, realizado neste mês, tem na sua programação Jack Sainha, seguido de apresentações do grupo Pandeiro Livre e da roda de samba Fé no Batuque, com participação de Ton Rodrigues. A atriz Rosy Lueji também integra o evento, com performance sobre ancestralidade afro-brasileira. As entradas podem ser adquiridas no perfil do projeto no Instagram.
- Hora: 20h
- Local: Feira do Açaí - Tv. Marquês de Pombal, 44, Campina
- Entrada: gratuita
🎶 Na Jambu Arena terá uma homenagem ao Mestre Damasceno com grupos de carimbó como As Sereias do Mar, Bico de Arara, Os Canarinhos e Nativos Marajoara, além da discotecagem do DJ Selecta. A entrada é gratuita e os ingressos limitados podem ser retirados no site do evento.
- Hora: 16h30
- Local: Sesc Doca, no bairro do Rebuto,
- Ingressos: Gratuitos com retiradas no Event Master
🎤 O Grupo Irreverência mostrará seu repertório atualizado. Com 19 anos de carreira, o grupo é um dos mais tradicionais do samba e pagode paraense.
- Hora: 20h
- Local: Vila Container – Av. Governador Magalhães Barata, 62 - Nazaré
- Ingressos: Gratuitos
😂 O comediante Matheus Buente apresenta o espetáculo “O Problema é Theu: Stand Up Comedy”, que une seu vasto conhecimento em História com a irreverência do stand-up, abordando temas sociais e históricos de uma maneira provocativa, engraçada que convida à reflexão.
- Hora: 20h
- Local: Teatro Resolve, localizado no Centro de Informática - Av. Senador Lemos, 3153 - Sacramenta
- Ingresso: Ingresso Duplo (válido para 2 pessoas) por R$ 80,00 (+ R$ 8,00 taxa), Individual Inteira a R$ 70,00 (+ R$ 7,00 taxa) e Individual Meia Entrada R$ 35,00 (+ R$ 3,50 taxa), sem Sympla
👻 Balada dos Anos 2000 — O Halloween Mais Insano Da Galáxia Millennial trouxe sucessos que marcaram uma geração inteira com muito pop, funk, rock e dance comandados pelos DJS Adrian, Thyago e FreshPrince, e pela banda "Os Cringes". A festa ainda terá decoração especial e concurso de fantasia.
- Hora: 21h
- Local: Woodstock - Al. Lúcio Amaral, 364 - Nazaré
- Ingresso: de R$ 50 a R$ 100 no Sympla
🎧 "YOLO — A Festa da Década 2010" levará para o público uma festa audiovisual, com todos os clipes dos sucessos passando no telão. No set list terá muito One Direction, Fifth Harmony, Katy Perry, Lady Gaga, Nicki Minaj, Taylor Swift, dentre outros.
- Hora: 22h
- Local: Estúdio Pub - R. Pres. Pernambuco, 277 - Batista Campos
- Entradas: R$ 20 no Sympla
