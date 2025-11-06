Capa Jornal Amazônia
'Mundo Brega Pará' tem Nirah e Kim Marques na Rádio Liberal FM nesta sexta (7)

Segundo episódio do programa vai ao ar nesta sexta (7), com apresentação de Ney Messias Júnior e foco na música paraense

Eduardo Rocha
fonte

Kim Marques e Nirah participam do 'Mundo Brega Pará desta sexta (7) na Liberal FM (Foto: Divulgação)

Nada representa melhor a cultura paraense — especialmente nestes tempos de COP 30 — do que o Brega, ritmo que conquistou o público dentro e fora do Pará. Nesta sexta-feira (7), a Rádio Liberal FM (97.5 MHz) apresenta o segundo episódio do programa especial Mundo Brega Pará, com comando de Ney Messias Júnior, diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal. A atração vai ao ar das 17h às 18h, com participações da cantora Nirah e do cantor e compositor Kim Marques.

O Mundo Brega Pará destaca o gênero musical que ganhou o Brasil a partir de Belém. No programa, os convidados conversam sobre carreira, bastidores e o cenário atual da música paraense. Eles também apresentam versões acústicas de grandes sucessos, acompanhados ao violão por Andinho Farias, produtor musical e especialista em Brega.

Na estreia, o programa contou com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno, que interagiram com o público e cantaram músicas marcantes de suas trajetórias.

Ministro do Turismo participa e destaca valorização do Brega

O projeto tem patrocínio do Ministério do Turismo (MT), dentro da campanha nacional de valorização do Brega, após o reconhecimento de Belém como Capital Mundial do Brega pela ONU. “O Brega nasceu aqui, está na nossa raiz, emprega muita gente e movimenta a nossa economia”, destacou o ministro Celso Sabino, durante a estreia do programa.

Artistas convidados celebram identidade paraense

“Cantar a música paraense é bom, pois fala da minha cultura, da minha essência amazônida. É sempre incrível poder mostrar isso para o Brasil e para o mundo”, afirmou Nirah, que se apresenta nesta sexta-feira (7).

A artista, natural de Breves (Marajó), tem dez anos de carreira e já integrou as bandas Companhia do Calypso, Banda Batidão e AR-15. Ganhou projeção nacional em 2016, no reality The Voice Brasil (TV Globo), e neste ano participou de Estrela da Casa, também da emissora.

Kim Marques celebra 40 anos de carreira

Com mais de 40 anos dedicados à música, o cantor e compositor Kim Marques, natural de Cametá, é conhecido por sucessos como Brega Carimbó, A Dança do Brega e Beija-Flor. “Cantar Brega é a minha vida, a minha arte. O Brega é tudo, é a arte popular que agrada a todo o Brasil”, disse o artista, que prepara o lançamento do álbum Brega Primeira Classe — seu 13º trabalho, com 15 convidados especiais.

Onde acompanhar o programa

O público pode acompanhar o Mundo Brega Pará na Rádio Liberal FM (97.5 MHz), no portal OLiberal.com, na programação em rede para o interior do Estado, no canal O Liberal no YouTube e em plataformas digitais do Grupo Liberal. A produção conta com coordenação de Edmilson Mota, do Sistema Liberal de Rádio.

.
