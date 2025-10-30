Nas ondas da Rádio Liberal FM: programa ‘Mundo Brega Pará' celebra as raízes sonoras paraenses

Nunca na história da música paraense, o ritmo brega esteve tão em evidência como agora. Nos últimos anos, esse gênero ganhou projeção nacional e internacional e ainda legou ramificações sonoras que encantam as pessoas dentro e fora do Pará. Por isso, nada melhor que celebrar essa “cara do Pará e da Amazônia” em alto estilo: a partir deste sábado (1º), o público vai poder conferir momentos únicos desse gênero musical e da cultura paraense no programa “Mundo Brega Pará’, na Rádio Liberal FM. Serão quatro programas aos sábados, das 16h às 17h, com encontros musicais surpreendentes.

O primeiro programa vai reunir logo de cara a cantora Rebeca Lindsay e o cantor e compositor Edilson Moreno. Além de um bate-papo descontraído com o apresentador do programa, os dois artistas vão brindar o público com interpretações acústicas especiais ao som do violão do produtor musical Andinho Farias, um especialista do brega.

“O brega traduz o jeito de ser do paraense. Então, um programa abordando esse símbolo da cultura do Pará é algo muito bom, muito importante. E eu vou estar com os artistas fazendo versões acústicas no programa”, detalha Andinho, na produção musical desde 2007.

O programa na Rádio Liberal FM terá transmissão ao vivo pelo Portal OLiberal.com, será gerado em rede para o interior do estado e ainda vai contar com cortes nas plataformas digitais do Grupo Liberal. Os programas serão apresentados por Markinho Pinheiro, com exceção do primeiro, que terá apresentação de Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM.

“Vai ser muito bom participar desse programa, na Liberal FM que tem uma história com os artistas paraenses. Ainda mais que vou estar com a Rebeca Lindsay. Ela canta comigo uma música no meu primeiro audiovisual a ser lançado em breve, o ‘Edilson Moreno - O Cancioneiro da Amazônia’. Então, vai ser muito legal estar no ‘Mundo Brega Para´”, destaca Edilson Moreno. "Está todo mundo convidado para esse nosso encontro na Rádio Liberal FM neste sábado, dia 1º de novembro", diz Rebeca Lindsay.

Edilson Moreno e Rebeca Lindsay vão estar na estreia de 'Mundo Brega Pará' (Foto: Reprodução / Instagram Rebeca Lindsay)

O segundo programa vai ao ar no dia 8 de novembro, às 16h, e na mesma pegada. Até porque os convidados a serem entrevistados pelo apresentador Markinho Pinheiro são Kim Marques e Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde.

Som da gente

“A Rádio Liberal FM está se posicionando como a rádio que é ligada no Pará”, destaca Ney Messias. Essa postura da rádio se concretiza por meio de uma programação que preza pela divulgação de músicas produzidas no Pará na playlist do dia, em um sistema de rodízio, como estratégia de valorização dos artistas paraenses. A execução de uma música paraense na emissora é precedida pela vinheta: “Liberal FM - Ligada no Pará”.

“Então, a música paraense tem hoje na Rádio Liberal FM uma janela valorosa, conceitual, porque é uma estratégia nossa estarmos ao lado dos artistas”, ressalta Ney Messias.

A partir desse processo na emissora, Ney pensou em criar um programa focado no ritmo que diz tudo sobre o Pará, o brega. Assim, ele pensou no título do programa, “Mundo Brega Pará, ao considerar que esse gênero musical é um mundo de possibilidades e que o Pará é o representante desse universo sonoro e cultural.

Nesse mesmo contexto, o Ministério do Turismo lançou uma campanha de valorização do brega em nível nacional, na sequência de Belém ser considerada pela ONU como a Capital Mundial do Brega. E as duas iniciativas acabaram se encontrando: o MT patrocina “Mundo Brega Pará”.

"Mais que nunca, a música paraense está vivendo um momento muito especial. Claro que a gente sabe que a nossa música já há muito tempo está aí, despontando no cenário nacional. Mas esse ritmo, o tecnomelody, esse rock doido que a galera vem divulgando aí, é um negócio realmente contagiante, eletrizante, e essa abertura da Rádio Liberal para nossa música paraense já vem de muitos anos. Mais que nunca, a Rádio Liberal só está fortalecendo o movimento, tocando e divulgando os artistas. Então para mim, é uma honra muito grande estar apresentando um programa que toca a nossa música, que divulga os nossos artistas e que faz com que esse fenômeno musical da música paraense exploda no Brasil inteiro", destaca o apresentador Markinho Pinheiro.

“Vamos ter encontros de titãs”. Assim Edmilson Mota, coordenador de Programação do Sistema Liberal de Rádio, entende o que vem por aí no “Mundo Brega Pará”.

“O brega está viralizado no Brasil, ele tem agora a projeção que merece, e aí o programa vem justamente para celebrar este momento da música paraense, da Amazônia, valorizando os artistas que fazem esse trabalho todo”, afirma Ed, como é mais conhecido. Por isso, vale a pena o ouvinte da Liberal FM se agendar para as 16h deste sábado (1º) e conferir o “Mundo Brega Pará’.



