O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Novela turca: Conheça as atrizes com mais seguidores nas redes sociais

Atrizes turcas são um sucesso nas redes sociais com carisma, talento e beleza

Rafael Lédo
fonte

Cemre Baysel está na quinta posição da lista com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais (Reprodução / Instagram @cemrebaysel)

As novelas turcas são um fenômeno não tão recente nas telinhas brasileiras. Alguns fãs acompanham as produções eurasiáticas há algumas décadas com dizis clássicas, como "Fatmagül: A Força do Amor" e "Mil e Uma Noites". Já mais recente, algumas novelas ganharam o coração do público, como é o caso de "Será Isso Amor?" e "A Sonhadora". Ao longo desse tempo, atrizes turcas ficaram famosas internacionalmente.

Nas redes sociais, as estrelas das novelas turcas são acompanhadas por centenas de milhares de fãs. Além de compartilharem sobre o dia a dia, elas aproveitam para fazer publicidade de algumas marcas. Elas guardam outras coisas em comum, como trabalhos de sucesso enquanto protagonistas e a atuação impecável em papéis memoráveis.

Confira a lista das atrizes turcas com mais seguidores nas redes sociais:

5. Cemre Baysel (@cemrebaysel)

image Cemre Baysel está na quinta posição da lista com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais (Reprodução / Instagram @cemrebaysel)

Em quinto lugar, está uma atriz turca que viveu uma das protagonistas na novela "Avenida Brasil", mas na versão turca. Cemre Baysel viveu "Leyla" na novela turca "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...", inspirada no sucesso brasileiro, ao lado de Alperen Duymaz e Gonca Vuslateri.

A atriz conta com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. O número não representa o tamanho do seu talento, já que ela também é uma das estrelas da dizi "Jogos do Destino", uma das produções turcas recentes de maior sucesso. A dizi está disponível na Globoplay.

4. Elçin Sangu (@elcinsangu)

image Elçin Sangu está na quarta colocação da lista com cerca de nove milhões de seguidores nas redes sociais (Reprodução / Instagram @elcinsangu)

Por pouco Elçin Sangu não figura entre as três atrizes turcas com mais seguidores. Mesmo com quase 9 milhões de seguidores, ela está fora do pódio. Mas isso não impacta na sua carreira enquanto artista, já que, além de atuar, ela também desfila e canta. Além de encantar, é claro, pois se trata de uma artista com múltiplos talentos.

Um dos seus papéis memoráveis aconteceu em 2015, quando ela deu vida à "Dafne", na novela turca "Amor de Aluguel" ("Kiralık Aşk"), ao lado do ator turco Baris Arduç. Além desta dizi, ela já estrelou "Immortals" ("Yaşamayanlar") ao lado de Kerem Bürsin, disponível na Netflix, e "A Força do Amor" ("Sevdam Alabora"), que pode ser conferida no YouTube

3. Burcu Özberk (@burcuozberk)

image Burcu Özberk está na terceira posição da lista com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais (Reprodução / Instagram @burcuozberk)

Inaugurando o pódio das atrizes turcas com mais seguidores, Burcu Özberk soma mais de 10 milhões de fãs nas plataformas. Ela chegou a receber o prêmio Golden Butterfly Award de Melhor Atriz em Comédia Romântica em 2020, quando atuava na dizi "Armadilha do Amor", ao lado de Çağlar Ertuğrul, que está disponível na Globoplay

Ela é conhecida do público brasileiro pelas novelas turcas "Esqueça-me Se Puder", enquanto outros lembram de uma novela mais antiga que ela também estrelou e é bem avaliada pelos fãs. É o caso de "Chicas del Sol". Talento não falta para a terceira colocada. 

2. Demet Özdemir (@demetozdemir)

image Demet Özdemir está na segunda colocação da lista com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais (Reprodução / Instagram @demetozdemir)

Em segundo lugar, está uma das maiores atrizes da atualidade. Não apenas na Turquia, mas como no mundo todo. Demet Özdemir está na segunda posição desta lista com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. 

Ela já estrelou com os maiores atores turcos, como é o caso de İbrahim Çelikkol, na dizi "Meu Lar, Meu Destino" e Can Yaman, na novela "A Sonhadora". Outros sucessos como "Esref Rüya" e "Meu Nome é Farah"/"Farah: A Garota da Limpeza" são sempre lembrados pelo público como trabalhos exemplares. Além da atuação, ela também é conhecida pela dança, mas já encerrou a carreira de dançarina e hoje se dedica apenas aos papéis de sucesso.

1. Hande Erçel (@handemiyy)

image Hande Erçel é a primeira da lista com mais de 32 milhões de seguidores nas redes sociais (Reprodução / Instagram @handemiyy)

A atriz turca Hande Erçel é a estrela que mais tem seguidores nas redes sociais. Ela soma mais de 32 milhões de fãs que acompanham os seus cliques diários. Erçel possui uma lista longa de sucessos, mesmo tendo apenas 31 anos de idade.

Como exemplo, ela já estrelou as novelas turcas "Será Isso Amor?" e "O Amor Não Entende Palavras". Ambas com aceitação positiva do público e que são recomendadas para quem deseja entrar no universo das dizis. Além disso, ela é o rosto, presença e carisma de algumas marcas por conta da fama cada vez maior fora da Turquia.

Ao longo da carreira, ela coleciona prêmios de diversos tipos. Ela chegou a ser a artista turca mais jovem a ter o maior número de prêmios. Golden Butterfly Awards, Prêmio Internacional de Drama de Seul e o prêmio do Festival de Rosas de Ouro são alguns que devem estar expostos na estante da artista.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)

Novela Turca
