No Dia do Riso, Murilo Couto e Hygo Palheta falam como fazer rir pode transformar vidas

Entre o palco e as redes sociais, comediantes paraenses refletem sobre o desafio e a importância de fazer rir

Bruna Dias Merabet
fonte

Murilo Couto e Hygo Palheta mostram que o riso vai além da piada (Globo/Daniela Toviansky - Divulgação)

O Brasil celebra o Dia do Riso nesta quinta-feira, 6. Em 2021, durante o especial de fim de ano de Paulo Gustavo, na TV Globo, ele disse uma frase marcante que ainda norteia a vida de muitas pessoas: “Rir é um ato de resistência.”

A citação, além de ter se popularizado e se tornado uma das suas referências em vida, também destaca como é difícil fazer humor em tempos desafiadores e o poder que há em fazer rir e rir. Um dos gêneros que mais arrancam risadas do público é o stand-up comedy, que permite um contato maior com o público, uma linguagem mais íntima, espetáculos mais pessoais, entre outros elementos.

Um dos destaques desse segmento é o paraense Murilo Couto. Com um humor original, piadas ácidas e falas aceleradas, sem pausas, ele viaja pelo Brasil com seus shows.

“Nem sabia que era Dia do Riso. Que alegria. Saber fazer rir é um recurso bem importante para gerar conexão com as pessoas, aliviar momentos tensos ou até conseguir passar uma mensagem de forma efetiva. Eu mesmo ainda estou aprendendo — minha vantagem é o rosto estranho, que ajuda. Agora, saber rir realmente é importante. Faz ver a vida de um jeito mais leve, perceber as coisas por pontos de vista diferentes. Não se levar tão a sério também é muito útil no geral. Na maioria das vezes, ninguém tá nem aí pra você, e saber rir disso é melhor do que se preocupar ou deprimir”, disse Murilo Couto.

Atualmente, ele está no ar na TV Globo, no programa “Aberto ao Público”, que promove encontros improváveis, histórias inacreditáveis e mistura entre a plateia, celebridades e humoristas. O programa requer muito improviso e criatividade, elementos presentes em Murilo Couto.

“Não sei nenhum segredo não (para fazer rir). Eu sempre fui fã de comédia, sempre gostei das pessoas engraçadas, e a simples tentativa de imitar os amigos ou humoristas que gosto me fez desenvolver alguma graça. Mas um segredo eu não sei. Cara de pau e coragem são bem importantes pra começar”, pontua o comediante.

Nas redes sociais, atualmente, existem diversos produtores de conteúdo voltados para o humor. Hygo Palheta, que soma mais de 725 mil seguidores no Instagram e no TikTok, tem um público fiel e sempre pronto para rir. A trajetória dele começou na web em 2023, quando passou a gravar vlogs. Mesmo com vergonha, ele cresceu no seu nicho e hoje tem um ecossistema sólido.

“Eu avalio como algo extraordinário (a possibilidade de fazer rir), de verdade. Eu sou um palhaço por natureza, até nos meus momentos tristes eu faço graça pra tentar esquecer o que estou passando. Eu só não imaginava o poder do humor como algo transformador na vida das pessoas. Recebo muitas mensagens de pessoas que estão passando por situações difíceis me agradecendo. Mensagens como: ‘Eu não estava bem, estou passando por situações complicadas, mas ao ver teu vídeo consegui sorrir e esquecer um pouco do que estou passando’. Recebo mensagens de pessoas enfermas que conseguem sorrir no hospital por causa dos vídeos. E isso me motiva tanto”, disse Hygo.

Com um humor mais íntimo, ele se aproxima dos seus seguidores com vlogs da rotina, criando uma relação de proximidade com o público. O “bom dia” de Hygo é um dos vídeos que os seguidores já esperam diariamente.

“Acredito que, de certa forma, eu tenho sim esse dom. A maioria das coisas que eu falo são coisas que aprendi durante a minha vida, que inventei, que foram surgindo de forma natural. Mas também preciso buscar algumas referências para que não se torne nada repetitivo. As mensagens de bom dia na cortina, por exemplo, eu tento ver o que está acontecendo no Pará e no mundo atualmente, para que faça sentido com aquele dia, já que quase todos os dias eu faço o vídeo de bom dia abrindo a cortina. Eu também tenho que cumprir a minha função de me atualizar, pra não soar pesado pra ninguém”, explica o produtor de conteúdo.

 

 

