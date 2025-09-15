Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Corredora de Belém é derrubada por cachorro ao se aproximar da linha de chegada e viraliza

A médica e corredora Bea Lassance, que foi surpreendida pelo cãozinho, compartilhou o episódio com bom humor

Riulen Ropan
O vídeo rapidamente viralizou na internet e já conta com quase 300 mil visualizações. (Imagem: Reprodução / Redes Sociais)

Uma corredora que se preparava para cruzar a linha de chegada de uma maratona foi surpreendida por um momento inusitado. Nas imagens publicadas por ela em uma rede social, é possível ver o momento em que um cachorro pula e a derruba no chão. O vídeo, filmado no último domingo (14), na Meia Maratona da Amazônia, em Belém, rapidamente viralizou na internet e já conta com quase 300 mil visualizações.

A médica e corredora Bea Lassance, que foi surpreendida pelo cãozinho, compartilhou o episódio com bom humor. Na legenda, escreveu: “Quando você tenta fazer uma chegada triunfal, mas a vida tem outros planos”.

O vídeo rendeu muitos comentários entre os internautas: “Meu momento preferido é quando você briga com o cachorro”, brincou um seguidor. “Ele fugiu sem prestar socorro”, comentou uma segunda. “Rindo com respeito”, disse uma terceira.

Após a repercussão do vídeo, a corredora fez uma publicação no Instagram dizendo que estava rindo muito dos comentários. “Tirar graça da situação é sempre a melhor saída. Eu queria ter adotado esse cachorro”, brincou Bea.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

