Por que meu cachorro me encara? Entenda o que esse comportamento realmente significa

Se você já se perguntou “por que meu cachorro me encara tanto?”, saiba que não está sozinho. Esse comportamento é muito comum entre cães e pode ter vários significados, que vão desde carinho até fome ou alerta.

Pensando nisso, o OLiberal.com, te explica o que significa quando o cachorro fica te olhando fixamente, quais são as possíveis causas, como interpretar esse olhar e quando se preocupar.

Comunicação canina: olhar é uma forma de se expressar

Ao contrário dos humanos, que se comunicam principalmente com palavras, os cães utilizam expressões corporais e o olhar é uma das mais importantes. Quando um cachorro encara o tutor, ele está tentando transmitir uma mensagem ou observar a sua reação. Como:

1. Ele está demonstrando carinho e afeto

Um dos motivos mais comuns para o cachorro encarar o tutor é o afeto. Cães desenvolvem um laço emocional com seus humanos, e o contato visual pode liberar ocitocina, o chamado “hormônio do amor”, tanto no cão quanto na pessoa.Esse tipo de olhar é mais comum em momentos de tranquilidade, como quando vocês estão relaxando juntos.

2. Seu cachorro pode estar com fome (ou esperando petisco)

Se o olhar fixo vem acompanhado de lambidas nos lábios, agitação ou se acontece perto do horário habitual das refeições, seu cão pode estar simplesmente esperando comida. Os cães aprendem rapidamente que encarar os humanos pode ser uma forma eficiente de conseguir o que querem como um petisco.

3. Está tentando entender você

Cães são extremamente observadores e aprendem com os humanos. Quando seu cachorro te encara em momentos específicos, pode estar tentando prever o que você vai fazer, como sair para passear, pegar a coleira ou abrir a porta.

4. Medo, estresse ou ansiedade

Em alguns casos, o olhar fixo pode indicar medo ou desconforto. Se o cachorro está tenso, com orelhas para trás, rabo entre as pernas ou ofegante, o olhar pode ser um pedido de ajuda. Nesses casos, observe o contexto e veja se há algum gatilho causando estresse.

Quando o olhar pode ser sinal de problema de saúde?

Se o cachorro está encarando o nada, como paredes ou cantos vazios, ou apresenta um olhar “parado” por longos períodos, pode ser sinal de:

Problemas neurológicos

Síndrome cognitiva (em cães idosos)

Alterações de visão

Nesses casos, procure um veterinário para avaliação completa.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com