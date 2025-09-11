Capa Jornal Amazônia
Como proteger seu pet: veja 9 dicas essenciais para deixar sua casa segura para animais de estimação

Pequenas adaptações ajudam a prevenir acidentes e garantem o bem-estar de cães e gatos

Hannah Franco
fonte

Segurança para pets: aprenda como adaptar sua casa para o bem-estar do animal. (Foto: Freepik)

A presença de animais de estimação em casa exige cuidados além da alimentação e do afeto. Para garantir a segurança de cães e gatos, adequar o ambiente doméstico é fundamental. Situações aparentemente inofensivas, como fios elétricos expostos, plantas decorativas ou produtos de limpeza ao alcance dos pets, podem representar riscos sérios à saúde dos animais.

A adoção de medidas simples é uma forma eficaz de prevenir acidentes e garantir o bem-estar dos animais de estimação. Além de proteger, essas adaptações reforçam o vínculo entre o tutor e o pet, promovendo uma convivência mais tranquila e saudável.

Pensando nisso, reunimos nove medidas simples que podem ser aplicadas em qualquer residência para evitar acidentes e proteger os animais. Confira:

1. Produtos de limpeza devem ficar fora do alcance

Produtos químicos como desinfetantes, água sanitária e detergentes são altamente tóxicos para os pets. O ideal é armazená-los em armários trancados ou elevados. Durante a limpeza da casa, recomenda-se manter os animais longe do ambiente até que tudo esteja seco e ventilado.

2. Fios e cabos soltos aumentam o risco de acidentes

Fios elétricos, carregadores e cabos de eletrodomésticos podem atrair a atenção de filhotes, especialmente aqueles que gostam de morder objetos. Para evitar choques e curtos-circuitos, é importante organizar os cabos com canaletas ou protetores, mantendo-os sempre fora do alcance.

3. Telas de proteção evitam quedas e fugas

A instalação de telas em janelas, sacadas e varandas é essencial, principalmente para quem mora em apartamentos. Quedas de alturas elevadas podem causar ferimentos graves, mesmo em gatos, que têm facilidade para subir em locais altos.

4. Algumas plantas são tóxicas para animais

Espécies como antúrio, lírio, comigo-ninguém-pode e espada-de-são-jorge são tóxicas e podem causar irritações, vômitos ou intoxicação se ingeridas. A recomendação é verificar se a planta é segura para pets antes de incluí-la na decoração.

5. Vasos sanitários e baldes devem permanecer fechados

Pets podem beber água contaminada em vasos e baldes ou até se afogar, no caso de filhotes. É importante manter vasos sempre com a tampa abaixada e guardar baldes em locais altos ou esvaziá-los quando não estiverem em uso.

6. Medicamentos devem ser armazenados com cuidado

Remédios de uso humano ou animal não devem ser deixados ao alcance dos pets. A ingestão acidental pode ser fatal. Além disso, nunca se deve medicar o animal sem orientação veterinária, mesmo que o sintoma pareça conhecido.

7. Portões e barreiras ajudam a limitar o acesso

Ambientes como lavanderias, cozinhas e quintais podem apresentar riscos por conta de objetos cortantes, produtos químicos ou acesso a escadas. O uso de portões de segurança ajuda a restringir áreas perigosas, especialmente quando o tutor não está por perto.

8. Brinquedos devem ser adequados ao porte e à idade

Brinquedos quebradiços, com peças pequenas ou inadequados ao tamanho do animal podem provocar engasgos ou problemas intestinais. Sempre escolha produtos específicos para cães e gatos, e substitua-os quando apresentarem desgaste.

9. Água limpa deve estar sempre disponível

Manter recipientes próprios com água limpa e fresca evita que os pets procurem fontes impróprias, como vasos ou baldes. A hidratação adequada é essencial para a saúde e ajuda a evitar comportamentos de risco.

