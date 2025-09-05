Do que seu cachorro gosta de comer? Veja 4 curiosidades sobre o paladar dos cães
Entenda como o paladar canino funciona e como isso pode influenciar a alimentação e o bem-estar do seu pet
Para os cães, o momento da refeição é mais do que apenas uma necessidade: é uma experiência sensorial. Ainda que o paladar dos cachorros seja menos desenvolvido que o dos humanos, eles são capazes de distinguir sabores e demonstram preferências alimentares que variam de acordo com aroma, textura e até temperatura do alimento.
Pensando nisso, separamos quatro curiosidades sobre o paladar dos cachorros que podem ajudar os tutores a entender melhor o comportamento alimentar dos seus pets e a oferecer uma dieta mais adequada e prazerosa para eles.
1. Cães preferem certas texturas na alimentação
Assim como o sabor, a textura dos alimentos influencia diretamente na aceitação e no prazer do pet ao se alimentar. Alguns cães preferem ração seca e crocante, enquanto outros demonstram mais interesse por alimentos úmidos ou pastosos, como sachês e patês.
Além da preferência individual, a textura pode impactar a saúde bucal. Alimentos crocantes ajudam a reduzir o tártaro, enquanto os mais macios são indicados para cães com sensibilidade ou problemas nos dentes.
🐾 Dica: Testar diferentes tipos de alimento pode ajudar a descobrir o que seu cão mais gosta — sempre com orientação veterinária.
2. Os cães têm preferências alimentares individuais
Engana-se quem pensa que todos os cachorros gostam da mesma coisa. Assim como os humanos, cada cão tem suas próprias preferências alimentares, e isso pode incluir rejeições a determinados sabores ou ingredientes, mesmo que sejam seguros e nutritivos.
A aceitação de um alimento pode depender de:
- Aroma
- Formato
- Tamanho
- Densidade
- Umidade
Por isso, é importante observar como seu pet reage a cada alimento.
✔️ Comer com entusiasmo, lamber o pote ou esperar pelo próximo horário são sinais positivos. Já deixar sobras ou ignorar a comida pode indicar rejeição.
Mesmo assim, a alimentação deve sempre se basear em uma ração completa e balanceada, com todos os nutrientes necessários para a saúde do animal.
3. Cachorros sentem o sabor de forma diferente dos humanos
Enquanto os humanos possuem cerca de 9.000 papilas gustativas, os cães têm entre 1.700 e 2.000. Isso significa que eles percebem os sabores de forma mais limitada, mas isso não quer dizer que comer não seja prazeroso para eles.
O diferencial está no olfato. O cheiro é o principal fator na aceitação de um alimento para os cães. Isso explica por que alguns alimentos mais aromáticos são rapidamente devorados, enquanto outros menos cheirosos são ignorados.
🐶 Cães geralmente apreciam sabores como carne e gordura, e o mercado pet tem investido em fórmulas mais palatáveis, com aroma e textura pensados especialmente para agradar aos peludos.
4. Manter uma rotina alimentar é essencial para o bem-estar
Não existe um horário único para alimentar o cão, mas ter uma rotina alimentar regular ajuda na digestão, na regulação do apetite e na saúde geral do pet. A previsibilidade também diminui o estresse e a ansiedade.
O ideal para cães adultos saudáveis é realizar duas refeições por dia: uma pela manhã e outra no final da tarde ou início da noite.
⛔ Evite alimentar seu cachorro logo após atividades físicas intensas ou muito tarde, para prevenir desconfortos digestivos.
Oferecer uma dieta de qualidade, respeitar as preferências do seu pet e manter horários regulares são atitudes que refletem diretamente na saúde e na felicidade do seu cachorro. Se surgirem dúvidas, consultar um médico-veterinário é sempre a melhor escolha.
