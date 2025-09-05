Do que seu cachorro gosta de comer? Veja 4 curiosidades sobre o paladar dos cães

Para os cães, o momento da refeição é mais do que apenas uma necessidade: é uma experiência sensorial. Ainda que o paladar dos cachorros seja menos desenvolvido que o dos humanos, eles são capazes de distinguir sabores e demonstram preferências alimentares que variam de acordo com aroma, textura e até temperatura do alimento.

Pensando nisso, separamos quatro curiosidades sobre o paladar dos cachorros que podem ajudar os tutores a entender melhor o comportamento alimentar dos seus pets e a oferecer uma dieta mais adequada e prazerosa para eles.

1. Cães preferem certas texturas na alimentação

Assim como o sabor, a textura dos alimentos influencia diretamente na aceitação e no prazer do pet ao se alimentar. Alguns cães preferem ração seca e crocante, enquanto outros demonstram mais interesse por alimentos úmidos ou pastosos, como sachês e patês.

Além da preferência individual, a textura pode impactar a saúde bucal. Alimentos crocantes ajudam a reduzir o tártaro, enquanto os mais macios são indicados para cães com sensibilidade ou problemas nos dentes.

🐾 Dica: Testar diferentes tipos de alimento pode ajudar a descobrir o que seu cão mais gosta — sempre com orientação veterinária.

2. Os cães têm preferências alimentares individuais

Engana-se quem pensa que todos os cachorros gostam da mesma coisa. Assim como os humanos, cada cão tem suas próprias preferências alimentares, e isso pode incluir rejeições a determinados sabores ou ingredientes, mesmo que sejam seguros e nutritivos.

A aceitação de um alimento pode depender de:

Aroma

Formato

Tamanho

Densidade

Umidade

Por isso, é importante observar como seu pet reage a cada alimento.

✔️ Comer com entusiasmo, lamber o pote ou esperar pelo próximo horário são sinais positivos. Já deixar sobras ou ignorar a comida pode indicar rejeição.

Mesmo assim, a alimentação deve sempre se basear em uma ração completa e balanceada, com todos os nutrientes necessários para a saúde do animal.

3. Cachorros sentem o sabor de forma diferente dos humanos

Enquanto os humanos possuem cerca de 9.000 papilas gustativas, os cães têm entre 1.700 e 2.000. Isso significa que eles percebem os sabores de forma mais limitada, mas isso não quer dizer que comer não seja prazeroso para eles.

O diferencial está no olfato. O cheiro é o principal fator na aceitação de um alimento para os cães. Isso explica por que alguns alimentos mais aromáticos são rapidamente devorados, enquanto outros menos cheirosos são ignorados.

🐶 Cães geralmente apreciam sabores como carne e gordura, e o mercado pet tem investido em fórmulas mais palatáveis, com aroma e textura pensados especialmente para agradar aos peludos.

4. Manter uma rotina alimentar é essencial para o bem-estar

Não existe um horário único para alimentar o cão, mas ter uma rotina alimentar regular ajuda na digestão, na regulação do apetite e na saúde geral do pet. A previsibilidade também diminui o estresse e a ansiedade.

O ideal para cães adultos saudáveis é realizar duas refeições por dia: uma pela manhã e outra no final da tarde ou início da noite.

⛔ Evite alimentar seu cachorro logo após atividades físicas intensas ou muito tarde, para prevenir desconfortos digestivos.

Oferecer uma dieta de qualidade, respeitar as preferências do seu pet e manter horários regulares são atitudes que refletem diretamente na saúde e na felicidade do seu cachorro. Se surgirem dúvidas, consultar um médico-veterinário é sempre a melhor escolha.